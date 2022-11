Palmas Händler, Geschäftsleute und Ladenbesitzer erwägen die Möglichkeit, den Black Friday mit zahlreichen Sonderangeboten zeitlich bis Weihnachten auszuweiten. Am Sonntag wimmelte es in den Straßen der Balearen-Hauptstadt nur so von Menschen: Grund dafür war der verkaufsoffene Sonntag, der in diesem Jahr bereits zum achten Mal stattfand. Vor allem die Geschäfte, Cafés, Bars und Lokale an der Plaça d'Espanya, dem Carrer Sant Miquel, der Einkaufsmeile Avenida Jaime III sowie am Paseo del Borne waren gut besucht.

Trotz der niedrigen, beinahe winterlichen Temperaturen waren viele potenzielle Käufer auf der Jagd nach Weihnachtsgeschenken – zusätzliche Faktoren, die dabei eine Rolle spielten, waren die glanzvolle Weihnachtsbeleuchtung Palmas und einige Black-Friday-Schnäppchen, die noch zu ergattern waren.

Auch die veränderten Temperaturen und der längere Sommer in diesem Jahr hatten Einfluss auf den Einzelhandel. Unter anderem ist dadurch der Verkauf von warmer Kleidung stark zurückgegangen – die Sonntage vor Weihnachten sollen nun Gelegenheit dafür bieten, diese Produkte an den "Mann", beziehungsweise die "Frau" zu bringen.