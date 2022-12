Das Heizkraftwerk Alcanada, das seit 64 Jahren außer Betrieb ist, gilt als Wahrzeichen der industriellen Entwicklung Mallorcas und ist heute im Besitz des Consell de Mallorca. Der Inselrat hat sein Vorkaufsrecht ausgeübt, um zu verhindern, dass das Grundstück in die Hände eines ausländischen Investmentfonds fällt, der unter anderem plante, auf dem strategisch günstig am Meer gelegenen Grundstück mehrere Wohnblocks zu errichten. Die Kraftwerksanlage wurde für 300.000 Euro erworben.

Von Rost und Gestrüpp eingenommen: Dem Kraftwerk ist der Zerfall zweifellos anzusehen.

Anfang 2023 soll mit der Dekontaminierung der von Ramon Vazquez Molezún (unter anderen die Goldmedaille für Architektur) entworfenen alten Fabrik begonnen werden. Seit Monaten arbeitet der Consell de Mallorca daran, das Kraftwerk und die alte Arbeitersiedlung Gesa als Kulturgut (BIC) zu schützen und hat in diesem Sinne das Projekt Alcúdia Tech Mar ins Leben gerufen. Die Initiative möchte einen Museumsraum entwickeln, der Mallorca und insbesondere Alcúdia als wichtigen Akteur bei der Dekarbonisierung des Mittelmeers positionieren soll. Alcúdia Tech Mar wurde als ein Projekt für eine grüne und kreislauforientierte Wirtschaft gegründet, das sich der Forschung und Entwicklung sauberer Energien verschrieben hat. Die Hauptidee besteht darin, seine ursprüngliche Rolle als Wirtschaftsmotor wiederzuerlangen, doch der Weg vom Papier zur Realität wird nicht einfach sein.

Das spanische Energieversorgungsunternehmen Endesa hatte die Behörden seit Jahren auf den schlechten Zustand der Fabrik hingewiesen. Sie beantragte erfolglos eine Abrissgenehmigung und verfasste eine Erklärung über den Verfall des Gebäudes, der vor ernsten Sicherheitsrisiken, einschließlich des Vorhandenseins von Asbest, warnte. Jahrelang war die Stätte für die Öffentlichkeit unzugänglich. In einem Zeitungsartikel zeigte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nun zum ersten Mal seinen tatsächlichen Erhaltungszustand. Die Umstellung ist eine Herausforderung, die der Consell bereit ist, in Angriff zu nehmen.

Der Blick ins Innere macht den in die Jahre gekommenen Zustand deutlich.

Der Bau und die Inbetriebnahme des Heizkraftwerks von Alcúdia im Jahr 1958 war ein wichtiger Meilenstein in der industriellen Entwicklung Mallorcas, doch auch für den Tourismus war es ein entscheidender Schritt nach vorne. In den Anfängen des Mallorca-Tourismus litt die Insel unter erheblichem Energiemangel. Im Jahr 1952 installierte das Nationale Energieinstitut zwei mobile Kraftwerke (Eigentum der Nationalen Elektrizitätsgesellschaft) und begann mit der Ausarbeitung eines Elektrifizierungsplans für die Balearen-Insel, dessen wichtigstes Projekt die Errichtung eines permanenten Wärmekraftwerks war.

Nach diversen Untersuchungen wurde in Alcúdia schließlich ein Wärmekraftwerk geplant, das Braunkohle und Heizöl getrennt verbrennen konnte. Das ursprüngliche Projekt sah bereits die Möglichkeit vor, in einer zweiten Phase neue Einheiten einzubeziehen. Der jährliche Verbrauch auf Mallorca stieg von 51 kWh pro Einwohner im Jahr 1930 auf 287 kWh im Jahr 1958. Die schnell steigende Nachfrage führte zu einer Erweiterung des Kraftwerks, das 1964 in seiner heutigen Form fertiggestellt wurde. Die Anlage blieb bis zu ihrer Stilllegung im Jahr 1982 in Betrieb.

Wie in einem Gruselfilm wirkt die mit Staub und Dreck bedeckte Kontrolleinheit.

Das vom Consell de Mallorca geleitete Umbauprojekt muss es ermöglichen, genügend ursprüngliche Elemente zu erhalten, um den Besuchern die Geschichte der Elektrizität auf Mallorca auf einfache Weise näherzubringen und gleichzeitig die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Die Fabrik wird heute als Denkmal eingestuft. Das Katalogisierungsregister selbst, das von der Abteilung für Kulturerbe der Insel bearbeitet wird, räumt ein, dass bei den Instandhaltungs- und Konservierungsarbeiten einige Renovierungen und "möglicherweise ein teilweiser Ersatz" durchgeführt werden müssen.

Somit könnte das Hauptgebäude "geringfügige Änderungen, Erweiterungen und Anpassungen an die geltenden technischen Bestimmungen und die Vorschriften über die Bewohnbarkeit erfahren, sofern diese integriert sind und das Konzept oder das Erscheinungsbild des ursprünglichen Gebäudes nicht beeinträchtigen". Die Stadtverwaltung von Alcúdia muss dafür einen speziellen Plan zum Schutz des Komplexes ausarbeiten, in dem alle diese Aspekte festgelegt werden. Eine Umverteilung im Innern ist zulässig, sofern die ursprüngliche Struktur und eine Reihe von Elementen, die als "wesentlich" gelten, erhalten bleiben. Das derzeitige Dach kann ebenfalls ersetzt werden.

Für 300.000 Euro hat der Inselrat die Anlage mit bester Lage am Meer erworben.

Neue Gebäude auf dem Grundstück können errichtet werden, sofern sie die Höhe der bestehenden Gebäude "mit Ausnahme des Kraftwerks" nicht wesentlich überschreiten. Das Kraftwerk bewahrt noch heute (trotz seines offensichtlichen Verfalls) die Abfolge der industriellen Prozesse, die an diesem Standort durchgeführt wurden. Der Consell möchte sicherstellen, dass der Produktionsprozess über die architektonische Betrachtung und die skulpturale Vision der industriellen Teile hinaus erkennbar ist. Zu diesem Zweck müssen die Elemente, die bestehen bleiben, der Reihenfolge des Produktionsprozesses folgen, damit sie leichter zu lesen sind.

So gehören zu den Komponenten, die erhalten bleiben müssen und nicht bewegt werden können, die unterirdische Kohlelagerstätte, das Förderband, das Nivellierhaus mit dem Wassertank, die sieben Trichter, einige Turbinen, Kessel und Mahlwerke, die Aschekästen, die Schaltschränke, die Uhr und der Brückenkran.