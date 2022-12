Die Gewerkschaft CCOO hat mit einem Ausstand der Mitarbeiter des spanischen Flughafenbetreibers Aena während der Weihnachtsferien gedroht. Das würde bedeuten, dass es auch am Mallorca-Airport zu erheblichen Problemen kommen könnte. Bei Aena sind landesweit etwa 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gewerkschaft nannte bereits die möglichen Streiktage: Es handelt sich um den 22., 23., 30. und 31. Dezember sowie um den 6. und 8. Januar des kommenden Jahres. Es gehe den Beschäftigten darum, wegen der Corona-Pandemie zeitweise ausgesetzte Zusatzzahlungen wieder zu erlangen, hieß es. Der Flugbetrieb habe schließlich das Niveau von 2019 wieder erreicht.

Während der Weihnachtsferien und vor allem an Silvester zieht es traditionell viele kältemüde Deutsche nach Mallorca. Sie verbringen hier erholsame Tage in Boutique-Hotels in Palma oder in "Agroturismos" auf dem Lande. Die Flüge sind dann besonders teuer und teilweise bereits jetzt ausgebucht.

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) befindet sich mehrheitlich in Staatsbesitz und betreibt allein in Spanien 46 Flughäfen. Darüber hinaus werden 27 Airports in acht weiteren Staaten von den Spaniern betrieben, darunter in Mexiko, Kolumbien und Brasilien.