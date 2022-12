Der mallorquinische Hotelkonzern Meliá und Tennisstar Rafa Nadal haben an diesem Donnerstag in Madrid eine neue Hotelmarke namens Zel angekündigt. Der Tennisspieler und der CEO von Meliá, Gabriel Escarrer, erklärten, dass es sich um eine Kette handelt, die vom mediterranen Lebensstil inspiriert sein werde. Das erste Zel-Hotel soll 2023 auf Mallorca eröffnen, weitere 20 Hotels sollen in den kommenden fünf Jahren in verschiedenen Ländern der Welt entstehen. In der ersten Phase will die Marke in Destinationen an der Mittelmeerküste und in Hauptstädten wie Madrid, Paris und London wachsen.

Der Tennisspieler aus Manacor erklärte bei der Vorstellung, dass er vom ersten Moment an von dem neuen Konzept, das er zusammen mit Meliá entwickelt habe, begeistert war. "Ich vertraue darauf, dass Zel eine Geschichte des Erfolgs und des Wachstums sein wird und dass alle, die die Hotels besuchen, sich daran erfreuen werden", so Nadal. Gabriel Escarrer bemerkte seinerseits: "Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt endlich mit einer so persönlichen und sportlichen Ikone wie Rafa als PArtner zusammenarbeiten können". Die Hotelmarke bietet ihren Gästen eine Vier-Sterne-Plus-Konzept an. Der Name Zel stammt vom dem mallorquinischen Wort für Himmel ab. "Sowohl mir als auch Escarrer gefiel der gewählte Name vom ersten Moment an", erklärte Nadal

Nadal zum beliebtesten Spieler auf der ATP Tour gewählt

Der 22-malige Grand-Slam-Champion wurde wenige Tage vor der Hotelpräsentation zum beliebteste Spielern auf der ATP-Tour gewählt. Es war die erste derartige Auszeichnung für den 36-jährigen, der sich auch ehrlich über das Ergebnis freute. "Es fühlt sich großartig an", ließ Nadal via Twitter verlauten. "Ich kann Euch nicht genug für die Unterstützung danken. Nicht nur für diesen Award, sondern auch für den Support, den ich in jeder einzelnen Stadt und bei jedem einzelnen Event rund um die Welt genieße. Das bedeutet mir alles. Ich freue mich also sehr auf das Jahr 2023, um noch mehr positive Erlebnisse teilen zu können."