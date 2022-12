Die Treibstoffpreise auf Mallorca wie im restlichen Spanien setzen ihren Abwärtstrend fort. Der Preis für Dieselkraftstoff ist in der siebten Woche in Folge gesunken. Zuletzt ging er um 5,3 Cent zurück und wurde im Durchschnitt für 1,71 Euro pro Liter verkauft, ohne dabei den staatlichen Tankrabatt von 20 Cent pro Liter mit einzurechnen. Allerdings: Darüber, ob der Rabatt ab nächstem Jahr weiterhin gilt, will die Zentralregierung in Madrid in den kommenden Tagen entscheiden. Unter Berücksichtigung dieser Subvention läge der Preis pro Liter Benzin bei 1,442 Euro und der Preis für Diesel bei 1,510 Euro, in beiden Fällen deutlich niedriger als vor Inkrafttreten des 20-Cent-Rabatts.

Auch die Preise für Normal- und Superbenzin, 95 beziehungsweise 98 Oktan, sind seit einem Monat in Folge gesunken. Diese Woche sank der Preis für Normalbenzin um 4,6 Cent auf durchschnittlich 1,64 Euro pro Liter gesunken, ohne den 20-Cent-Rabatt. Der Abstand zwischen den beiden Kraftstoffen verringert sich weiter und beträgt nur noch knapp sieben Cent zugunsten von Benzin gegenüber Diesel, obwohl er nun schon 18 Wochen in Folge so groß ist. Somit sind beide Kraftstoffe weit von den Höchstständen entfernt, die sie in diesem Sommer erreicht hatten, als im Juli Diesel durchschnittlich 2,14 Euro und Benzin 2,10 Euro kosteten.