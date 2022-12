Das wegen seiner günstigen Gerichte bei Einheimischen, Urlaubern und Fernfahrern beliebte Grill-Restaurant "Es Cruce" an der Schnellstraße nach Manacor muss wegen akuter Personalnot in Kurzarbeit gehen. Statt wie gewohnt an allen sieben Tagen der Woche zu öffnen, schließt das Kult-Restaurant seit kurzem an jedem Dienstag seine Türen. "Wir finden einfach nicht genügend Personal, um die ganze Woche rund um die Uhr Gäste zu bedienen", erklärte Lokalbesitzer Guillem Gari gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora."

Ähnliche Nachrichten Balneario Illetas: Der beste Platz für ein etwas anderes Weihnachtsfest Abkehr von der Tradition: Warum auf Mallorca an Heiligabend plötzlich alle ins Restaurant wollen Das Es Cruce gilt seit vielen Jahrzehnten aufgrund der dort servierten, einfach gestrickten, aber durchaus schmackhaften mallorquinischen Gerichte als Lieblingsrestaurant für einheimische Familien und Berufsfahrer, die auf dem Weg von Palma nach Manacor hier halt machen. Auf der Speisekarte stehen urtypische Landesgerichte wie Kohlrouladen (Lomo con col), gegrillte Wachteln (Codornices) oder frittierte Innereien (Frito mallorquin). Aber auch andere Gerichte wie Schnitzel mit Pommes und Salatbeilage (4,90 Euro) oder Spaghetti Bolognese (2,90 Euro) sind preislich kaum schlagbar. Bis zu 1.500 Gäste werden im Es Cruce täglich abgefertigt, zwischen der Bestellung und dem Servieren vergehen dabei oftmals keine fünf Minuten. Das Restaurant beschäftigt zwischen 50 und 60 Personen in der Küche und im Service. "Um Krankenstände auszugleichen benötigen wir stets zehn Prozent mehr Personal auf Abruf", sagt Besitzer Gari. Doch sei es immer schwieriger den für den Betrieb minimalen Bestand an Beschäftigten aufrechtzuerhalten. Die einzige Möglichkeit sei, die Gehälter weiter anzuheben. Doch dann müsste er auch die Preise für die Gerichte erhöhen.