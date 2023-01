Die Revolution in der Welt der Design-Schwimmbäder ist der Keramik Gres Porcelanico von Rosa Gres zu verdanken, das zum Hauptmaterial vieler Projekte von Gomila Cerámica geworden ist. Und das ist nicht verwunderlich, denn das Unternehmen versichert, dass dieses Material eines der widerstandsfähigsten ist. "Gemeinsam mit der Firma Rosa Gres können wir ein Schwimmbecken mit weniger Fugen schaffen, das viel einfacher zu reinigen und wartungsfrei ist", so Gomila Cerámica. Deshalb sind sie bestrebt, diesen neuen Werkstoff ihren Kunden anzubieten und so auf deren Bedürfnisse und Geschmack eingehen zu können.



Darüber hinaus hebt Gomila Cerámica seine weiteren Innovation hervor, insbesondere in Bezug auf die Farben der Keramik und die Verbindung zur Natur. Dem Kunden steht eine Auswahl von mehr als 40 Farben zur Verfügung, die auf vielfältige Weise miteinander kombiniert werden können, um dem Wasser den gewünschten Farbton zu verleihen.



Es ist nicht verwunderlich, dass sich angesichts der vielen Möglichkeiten die Frage stellt: Welche Farbe wird das Wasser haben? Gomila Cerámica antwortet: "Wasser hat immer die Tendenz, blau zu erscheinen, aber je nach gewählter Beschichtung der Schwimmbeckens verändert das Licht die Farbe des Wassers, so erreichen wir eine breite Palette von Schattierungen".



Hier einige Beispiele.



Die exotischen Farben der Kollektion Tresor Bali

Trésor Bali Kollektion Trésor Bali ist die Farbe, die von den grünlichen Steinen von Sukabumi inspiriert ist. In Verbindung mit Wasser offenbart seine Textur einen wahren Schatz: ein unendlich erfrischendes, leuchtendes Türkis – eine der begehrtesten Schwimmbadfarben.



Besondere Texturen der Kollektion Pietro Golden Kollektion Pietro Die Serie Pietro vermittelt einen exklusiven Stil. Seine zeitlose Eleganz in vier intensiven, eleganten und frischen Farben wird Sie in ihren Bann ziehen. Ideal für komplette Außenprojekte: Schwimmbäder, Terrassen und Fassaden.



