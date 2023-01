Das Wohnzimmer ist der Raum im Haus, in dem Ruhe, Freizeit, Zeit mit Freunden und Intimität gleichermaßen wichtig sind. Deshalb ist es wichtig, dass die Einrichtung einladend ist, dass es ein Raum ist, in dem man sich wirklich wohlfühlt.

Von Gomila Cerámica zeigen wir Ihnen eine Auswahl der behaglichsten Wohnräume, die mit MDi by Inalco gestaltet wurden. Ideal, um sich inspirieren zu lassen für die Gestaltung eines heimeligen Wohnzimmers mit exquisitem Design.

Hier erfahren Sie, wie Inalco MDi-Materialien Ihnen dabei helfen können.

Der Kamin, ein Muss für ein gemütliches Ambiente

MDi ist das ideale Material für jeden Kamin, da es hohen Temperaturen bestens standhält und sein Design perfekt ist, um dem Zuhause Wärme zu verleihen und dem Wohnzimmer einen angenehmen und magischen Touch zu geben.

Edle Materialien. Design, Ästhetik und Nachhaltigkeit

Edle Materialien wie Holz in Kombination mit MDi und weichen, angenehmen Stoffen ergeben die perfekte Kombination für ein Wohnzimmer, das zum Verweilen einlädt. Spitzenleistungen in Bezug auf Ästhetik, Technologie und Nachhaltigkeit.





Mediterrane Wärme im Inneren des Hauses

Die Verwendung von weißen und cremefarbenen Tönen, natürlichen Materialien wie Holz oder Rattan und natürlichem Licht als Hauptelement schaffen einen sehr gemütlichen Stil, der perfekt für eine wohnliche und warme Atmosphäre im Wohnzimmer sorgt.



Outdoor-Lounges, für einen wärmeren Winter

Wenn Sie eine Outdoor-Lounge einrichten wollen, in der Sie lange Abende mit Freunden oder der Familie genießen können, sind natürliche Möbel, warme Farben und, wenn Sie die Möglichkeit haben, ein Kamin für warme Nächte die beste Wahl.





Alles, was Sie für Ihr Designer-Wohnzimmer brauchen, finden Sie bei Gomila Cerámica.

Wir sind in Ihrer Nähe und helfen Ihnen bei der Auswahl des Designs, das Ihren Wünschen entspricht. Sie können uns in unseren Geschäftsräumen in der Calle Calçat 16 in Palma besuchen, uns per E-Mail unter info@gomila-ceramica.com kontaktieren oder uns telefonisch unter der Nummer 971 732 343 um Rat fragen.