Màxim Confort wurde 1999 gegründet, mit der Absicht, den Kunden auf Mallorca eine größtmögliche Vielfalt an Produkten und Materialien rund um das Haus anzubieten. Das Einrichtungsunternehmen ist Spezialist für edle Materialien wie Leder und Aquaclean-Stoffe, Elemente, die zahlreichen Hygieneproblemen in der Wohnung vorbeugen und für mehr Wohlbefinden sorgen.

Màxim Confort bietet eine große Auswahl an Sofas in verschiedenen Stilrichtungen: zeitgenössisch, modern, funktional, Design...

Das Hauptziel von Màxim Confort ist es, die Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Die Fachleute von Màxim Comfort entwickeln Trends und Räume voller Komfort und Funktionalität. Sie suchen nach Behaglichkeit in Ihrem Zuhause und arbeiten mit den besten Designern und Herstellern von Sofas, Möbeln und Dekoration zusammen. Sie arbeiten mit renommierten Firmen wie Natuzzi, Moradillo, Stressless, Koo, Bonaldo, Flexlux und einer Vielzahl anderer Firmen zusammen, die die Arbeit von Màxim Confort unterstützen.

Die Hingabe des Teams an seine Arbeit und die menschliche und professionelle Behandlung machen Màxim Confort zu einem Referenzunternehmen im Bereich der Qualitätssofas, Möbel und Dekoration. Die Experten passen ihre Ideen an die vorgegebenen Räumlichkeiten des Kunden an und berücksichtigen auf diese Weise dessen Bedürfnisse und Wünsche. Mit mehr als dreißig Jahren Erfahrung und Engagement bietet Màxim Confort allen seinen Kunden Zuverlässigkeit und Sicherheit.





Kontaktangaben



Anschrift: Carrer de l'Alimentació, 2, Palma.

Telefon: 672 178 579

E-Mail: sofasmaximconfort@gmail.com

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr. Samstags von 10 bis 14 Uhr.