Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett. Umso wichtiger ist es, das passende Modell zu finden. In der Nacht sammelt man neue Energie für den Tag – aber nur, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Gerade für die Wirbelsäule und die Rückenmuskulatur ist Entspannung wichtig.

Voraussetzung für einen gesunden Schlaf ist eine gute Matratze. Die hochwertigen Boxspringbetten von DUXIANA sind weltweit für ihre einzigartige Qualität bekannt. Premiumhotels weltweit vertrauen schon seit vielen Jahren auf die Qualität des schwedischen Familienunternehmens. Wahrer Luxus ist es nämlich, morgens erfrischt, ausgeschlafen und ohne jegliche Verspannungen oder Rückenschmerzen aufzuwachen – und das alles ermöglichen die DUX-Betten.

Im Burj Al Arab in Dubai sind alle Suiten mit DUX-Betten ausgestattet.

Ein Beispiel unter den Hotels ist das Burj Al Arab, das mit seiner markanten segelförmigen Form ein Symbol für Dubai ist. Das „luxuriöseste“ Hotel der Welt bietet ausschließlich Suiten an, die allesamt mit hochwertigen DUX-Betten ausgestattet sind.

Auch im Fünf-Sterne-Hotel The Setai in Miami betten sich die Gäste nur auf DUX-Betten und sind begeistert. “Unsere DUX-Betten werden immer wieder als einer der beliebtesten Bestandteile des The Setai-Erlebnisses gelobt. Wir sind dankbar für diese wunderbare, kontinuierliche Partnerschaft mit DUXIANA,” schreibt Hotelmanager Alex Furrer auf der Website vom Setai. Und das Luxushotel The Chedi Muscat in Oman verbindet zeitgenössische asiatische Wohnkultur und arabische Dekoration mit skandinavischem DUX-Schlafkomfort.

Höchster Schlafkomfort auf DUX-Betten im Luxushotel Chedi Muscat in Oman.

Die Liste der Hotels, die auf die schwedischen Bettenexperten setzen, ist lang. Aber auch auf Mallorca kann man den DUX-Betten-Komfort genießen: Im Hotel Portixol, im Esplendido in Port de Sóller und im Concepció by Nobis in der Altstadt Palmas.

Vor einem Bettenkauf sollte man unbedingt ausführlich Probeliegen. Der DUX-Unterschied lässt sich am besten erspüren, wenn man eine Nacht in einem DUX verbringt. Hierfür kooperiert DUXIANA mit vielen renommierten internationalen Hotels auf der ganzen Welt, die auf den Komfort von DUX-Betten setzen. Wer einen Aufenthalt in einem dieser Hotels bucht und sich anschließend dafür entscheidet, ein DUX-Bett für sich selbst zu kaufen, dem werden bis zu 500 Euro, je nach Übernachtungskosten, als Rabatt gewährt.

Das in vierter Generation betriebenen Familienunternehmen DUXIANA hat in den fast 100 Jahren seiner Firmengeschichte durch Forschung und Entwicklung mit Materialien und Federkernsystemen diese Boxspringbetten für einen perfekten Schlafkomfort erschaffen. Inzwischen gibt es die Premiumbetten von DUXIANA weltweit in über 20 Ländern, darunter auch in Palma und Son Bugadelles.

DUXIANA Mallorca

Showroom | Palma

Plaza del Rosari, 3

07001 Palma



Showroom | Santa Ponça

Calle Alacant 62, Local 7

07183 Son Bugadelles

+34 971 72 72 27

www.duxiana.com