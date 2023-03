Auf dem Flughafen von Mallorca sind im vergangenen Februar mehr abfliegende und ankommende Passagiere gezählt worden als im Vergleichsmonat des Vorcoronajahres 2019. Wie die Betreibergesellschaft Aena am Montag mitteilte, wurden 905.954 Fluggäste registriert, 1,1 Prozent mehr. Es hielten sich sogar 26,9 Prozent mehr Passagiere im Son-Sant-Joan-Airport auf als im Februar 2022.

Die meisten Passagiere, nämlich genau 532.730, steuerten Ziele in Spanien an. Das sind den Angaben zufolge 11,9 Prozent mehr Menschen als im Februar 2019. Was die internationalen Reisenden angeht, so wurden 11,1 Prozent weniger verzeichnet, nämlich 373.025.

Unter den Ausländern waren die deutschen Gäste am stärksten vertreten, nämlich mit 226.108 Passagieren. Besonders stark stieg die Zahl der Franzosen an, und zwar um 104,7 Prozent. Das trifft auch auf die Italiener zu: 43,2 Prozent mehr von ihnen wurden gezählt.

Insgesamt wurden in dem Monat 8362 Starts und Landungen abgewickelt, 5,4 Prozent mehr als im Februar 2019 (19,4 Prozent mehr als 2022). Der Flughafen von Mallorca ist nach Madrid-Barajas und Barcelona-El Prat der drittgrößte in Spanien. Besonders ist Sommer füllt er sich mit zahllosen Menschen.