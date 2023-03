Warum 800.000 Euro bezahlen, wenn man für 15.600 Euro mehr bekommt?



Mit Scorpion Yachts bietet der niederländische Yachtbauer Dirk Oerlemans ein modernes Design mit viel Platz. Neben dem Verkauf von Scorpion Yachten haben wir den Scorpion Yacht Club (SYC) gegründet.

Nach dem Erfolg in Miami, St. Tropez, bieten wir auf Mallorca und Ibiza eine Scorpion 40 und S 50 an. Sie können selbst fahren, mit der Privatsphäre Ihres eigenen Bootes. Mit der SYC Mobile App können Sie sofort den Luxus einer Yacht genießen, ohne den ganzen Ärger, die Reinigung, die Wartung und die hohen Kosten.





Das beste Angebot und einzigartig in der Welt für 50 Fuß (rund 15 Meter) Yachten



SYC bietet Ihnen das beste Angebot, um selbst zu steuern, indem Sie Ihre 40- bis 50-Fuß-Skorpion an jedem beliebigen Ort abholen. Als Eigentümer einer 50-Fuß-Yacht liegen die Gesamtkosten bei 10.000 Euro pro Monat und die Charterkosten bei 3000 Euro pro Tag. Als SYC-Mitglied kostet es nur 2400 Euro im Monat mit einem Minimum von acht garantierten Abfahrten, einzigartig auf der Welt.

Ein Kapitän kostet 100 Euro inklusive Getränke, Bootsreinigung und Benzin 90 bis 200 Euro pro Törn;

Mitgliedschaft/Jahr Mitglied Kosten/Woche Garantiertes Fahren/Woche

Silber € 15.600 1 € 325 1 x halber Tag + unbegrenzte Last-Minute-Nutzung

Gold € 29.400 2 € 300 2 x halber Tag + unbegrenzte Last-Minute-Nutzung

Mit dem Charterbonus sparen Sie bis zu 20 Prozent Ihrer jährlichen Kosten

Mit unserem Charterbonus können Sie sogar bis zu 20 Prozent Ihrer jährlichen Kosten zurückgewinnen. Im Juli und Augustgilt dieses Angebot nicht. Diese Zeit wird für externe Charter genutzt und von Ihren Mitgliedskosten abgezogen;



Jahresmitgliedschaft -/- Charterbonus Nettokosten Monatlich Ohne Charter

Silber € 15.600 -/- Charterbonus € 4000 € 11.600 € 966 € 1300

Gold € 29.400 -/- Charterbonus € 8000 € 21.400 € 1783 € 2400

Nutzen Sie mehrere Yachten ohne Probleme, weltweit



SYC kümmert sich um den Liegeplatz, die Versicherung, die Wartung, den Service und die Reparaturen, sodass Sie das Bootfahren in vollen Zügen genießen können, mit Schnorchelausrüstung, SUP, Scuba-Jet, der Tauchscooter, der weltweit stark in Mode gekommen ist.

Steuern Sie selbst Ihre eigene Yacht



Als Mitglied müssen Sie immer anwesend sein. Sie fahren allein oder mit einem Kapitän, mit maximal elf Gästen. Am Anfang ist immer ein Kapitän dabei, der auch putzt, und nach einem Test können Sie das Boot selbst steuern.

Kommen Sie zum Demo-Tag und erhalten Sie 650 € Rabatt



Wir haben nur noch wenige Mitgliedschaften zur Verfügung. Unsere Firmenmitgliedschaft ist sehr beliebt und Sie können einen Teil davon auf Ihre Firma für Ihre Geschäftspartner anrechnen lassen und selbst nutzen.



Melden Sie sich über info@scorpionyachts.com an und wir laden Sie zu unserem Demotag ein und Sie erhalten € 650,- Rabatt.