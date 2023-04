Die auch auf Mallorca vertretene spanische Discounter-Kette Mercadona hat einen Pistazienauftsrich auf den Markt geworfen, der in den sozialen Netzwerken derzeit für Furore sorgt. Bei "TikTok" wurde die Creme sogar als "grüne Nutella" gewürdigt. Das Produkt wird unter der Hausmarke "Hacendado" vertrieben, von der es im Übrigen neuerdings auch Arrabiata- und Ricotta-Nudelsoßen gibt.

Die Pistaziencreme – ein Glas enthält 200 Gramm – wird für 3,90 Euro angeboten. Bereits vor einiger Zeit hatte Mercadona einen Erdnussaufstrich auf den Markt gebracht, der in den sozialen Netzwerken ebenfalls über den grünen Klee gelobt wurde. Nun überbieten sich User mit hausgemachten Veideos mit Lobeshymnen auf den Pistazien-Aufstrich.

Erst im Winter hatte Mercadona die Verbraucher mit negativen Nachrichten auf Trab gehalten: Der Konzern hatte aus dem Sortiment der auch bei vielen deutschen Residenten und Urlaubern beliebten Märkte einige Produkte entfernt. Die Tatsache, dass die dunklen Schokoladenkugeln mit der Bezeichnung "Chocolate Negro Relleno" nicht mehr zu haben sind, sorgte in den sozialen Netzwerken für teils verstörte Reaktionen. Ein weiteres Produkt, das die Kunden vermissen, ist flüssiger Joghurt mit Stracciatella-Stücken in Flaschen der Hausmarke "Hacendado". Auch griechischer Mandel- und Kakaojoghurt wird schmerzlich vermisst. Das gilt auch für Käse-Focaccia mit Rosmarin.

Mercadona ist auf Mallorca mit zahlreichen Filialen vertreten. Der Discounter gilt unter Spaniern als das, was Lidl oder Aldi für Deutsche ist. Die Preise liegen zum Teil unter dem Niveau der beiden letztgenannten Unternehmen. Immer wieder gelangten Produkte zu Kultstatus. Der Gazpacho in Plastikflaschen wird etwa ebenso geschätzt wie Schokoladenkekse mit Orangenfüllung. Verschwindet so ein Produkt, zieht dies immer wieder enttäuschte Reaktionen nach sich.