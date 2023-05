In der Tourismusbranche, der wichtigsten auf Mallorca, wird der Sieg des rechten Lagers bei den Regional- und Kommunalwahlen bejubelt. Man beglückwünsche die konservativen Strömungen, die sich am Sonntag durchsetzten, teilte der Hotelierverband Fehm am Montag mit. Man biete Dialog, Fachwissen und Kooperation an und hoffe darauf, dass die Institutionen künftig weniger ideologiebasiert handeln.

Erfreut reagierte auch der Arbeitgeberverband Caeb: Dessen Vorsitzende Carmen Planas äußerte, dass man loyal sein werde und den neuen Verantwortlichen die Hand reiche. Man wünsche sich stabile Regierungen und juristische Sicherheit. Damit werde man Reichtum, mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze generieren. Ähnliche Nachrichten Neuwahlen möglich: Konservative auf Mallorca wollen ohne absolute Mehrheit regieren Überraschende Ankündigung: Pedro Sánchez zieht Spanien-Wahl auf den 23. Juli vor Mehr ähnliche Nachrichten (1) Planas beglückwünschte ausdrücklich die konservative Volkspartei, die die meisten Stimmen bei dem Urnengang gewinnen konnte. Den scheidenden Regierenden des linken Lagers danke man für die Zusammenarbeit. Planas hob hervor, dass man die Unternehmen weiterhin entschieden verteidigen werde. Man müsse jetzt schnell damit beginnen, die wichtigsten Probleme zu lösen. Die Arbeitgeberchefin nannte das Fehlen von erschwinglichem Wohnraum, das Fehlen von Arbeitskräften und eine nicht optimale Mobilität. In der laufenden Saison haben nicht alle, die auf den Balearen einen Job gefunden haben, auch Wohnraum mieten können. Deswegen blieben viele Stellen unbesetzt. Außerdem forderte Planas die Verringerung von Steuern und eine schneller arbeitende Bürokratie.