Nun also doch! Der private Chauffeur-Dienst Uber startet auf Mallorca mit 40 Fahrzeugen. Bereits in dieser Woche sollen die erste per App buchbaren Limousinen auf der Insel mit Passagieren unterwegs sein. Buchbar werden sie ab Donnerstag, 9 Uhr, in den Gemeinden Palma, Llucmajor, Calvià und Andratx sein. Schon am Dienstag wurden die ersten Fahrzeuge mit einer speziellen Mallorca-Lackierung am Hafen von Palma abgeladen. Dem Uber-Start auf der Insel ging eine Gerichtsentscheidung voraus, in der sich das oberste Balearen-Gericht für die Vergabe von bis zu 225 privaten Personenbeförderungslizenzen ausgesprochen hat.