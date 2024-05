Die Fluggesellschaft Condor hat eine lange Zeit stillgelegte Route wieder aufgenommen. Jetzt verkehren wieder die Flieger zwischen dem Airport Münster/Osnabrück und Palma de Mallorca. Wie der Sprecher des Flughafens auf MM-Anfrage mitteilte, ist der erfolgreiche Erstflug von Condor am Freitagabend, 17. Mai, absolviert worden. Zur Begrüßung gab es Blumensträuße für die Crew. Nach fast 20 Jahren Unterbrechung wird die Strecke wieder aufgenommen, heißt es von Seiten des Flughafens.

Insgesamt wird Condor die Verbindung zwischen dem Airport in Nordrhein-Westfalen und Mallorca fünfmal pro Woche fliegen: immer dienstags, mittwochs, freitags sowie an den Wochenenden. "Condor war und ist schon immer sehr beliebt", ordnet der Pressesprecher Detlef Döbberthin

gegenüber MM ein.

In diesem Jahr gibt es zur Urlaubssaison ein besonders großes Mallorca-Angebot an dem Flughafen in NRW. Neben Condor sind auch noch drei weitere Fluggesellschaften im Einsatz, die Urlauber nach Palma de Mallorca bringen: Eurowings, Ryanair und Smartlynx. Damit kommt der Airport auf jeweils 35 Flüge pro Woche von und nach Mallorca.

Der Flughafen Münster/Osnabrück liegt in Nordrhein-Westfalen, direkt an der Grenze zu Niedersachsen sowie zu den Niederlanden. Mittlerweile machen die Niederländer rund 15 Prozent der Passagierzahlen aus. Den Airport gibt es seit 1972 und im selben Jahr ist die Route nach Palma de Mallorca als erste Touristikverbindung aufgenommen worden. Seitdem werde die Insel durchgehend angeflogen worden, erzählt der Pressesprecher. "Der Flughafen Münster/Osnabrück ist mit Palma de Mallorca durchgehend verbunden gewesen."