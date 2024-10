Nicht nur auf dem spanischen Festland, sondern auch auf Mallorca ist Samstag, 12. Oktober, ein Feiertag. Im ganzen Land wird der spanische Nationalfeiertag, Día de la Hispanidad, gefeiert. Normalerweise bedeutet das, dass die meisten Geschäfte auf der Insel geschlossen haben. Doch an diesem Samstag ist zeitgleich ein verkaufsoffener Feiertag.

Vor allem in Palma de Mallorca kann man also trotzdem shoppen gehen. In der Altstadt rund um das touristische Zentrum haben nicht nur die meisten Cafés und Restaurants, sondern auch Boutiquen und Souvenirläden geöffnet. Auch bei den Modemarken H&M, Zara oder C&A rund um die Flaniermeile Passeig des Borne kann geshoppt werden.

Auch das Einkaufszentrum Fan am Flughafen, das Mallorca Fashion Outlet bei Marratxí und die Mall Portopi werden an diesem Samstag geöffnet sein. Beim verkaufsoffenen Feiertag sind auch die beiden Filialen von El Corte Inglés in Palma de Mallorca vertreten.

In der Regel bleiben auf Mallorca die meisten Supermärkte an Feiertagen geschlossen. Das gilt für alle Filialen von Mercadona. Einige wenige Geschäfte der Kette Lidl haben in Palma de Mallorca geöffnet, unter anderem in Cuitat Jardí. Die meisten Filialen der Supermarktkette Eroski haben in der Regel geöffnet. Auch die Drogerie Müller an der Plaça d’Espanya ist seit Montagmorgen im Betrieb.

In diesem Jahr stehen noch weitere verkaufsoffene Sonn- und Feiertage auf Mallorca an: Sonntag, 3. November, Freitag, 6. Dezember, sowie die beiden Sonntage am 22. und 29. Dezember 2024.