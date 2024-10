Nicht nur in Teilen Deutschlands, sondern auch auf Mallorca ist am Freitag, 1. November, ein Feiertag. Im ganzen Land wird Allerheiligen, auf Spanisch "Día de Todos los Santos" begangen. Deshalb werden viele Geschäfte und auch Supermärkte auf der Insel geschlossen bleiben. Aber niemand muss verhungern oder sich zu Hause langweilen. MM weiß, wo Sie dennoch einkaufen und shoppen können.

In touristisch erschlossenen Gebieten, wie etwa der Altstadt von Palma de Mallorca, sind dennoch viele Läden geöffnet. Da gilt beispielweise für die Corte-Inglés-Filiale in der Einkaufsstraße Jaume III. Ebenso wird das Mallorca Fashion Outlet bei Marratxí am Feiertag betrieben. Andere Einkaufszentren bleiben geschlossen, wie etwa Fan unweit des Flughafens und die Mall Portopi in Palma.

An den Feiertagen auf Mallorca bleiben in der Regel die meisten Supermärkte geschlossen. Das gilt beispielsweise für alle Filialen von Mercadona sowie Carrefour. Einige wenige Geschäfte der Kette Lidl haben in Palma de Mallorca geöffnet, unter anderem in Cuitat Jardí, ebenso die Niederlassung in Palmanova. Die meisten Filialen der Supermarktkette Eroski haben in der Regel geöffnet.

Auch die deutsche Drogerie Müller betreibt am Feiertag einige Geschäfte der Insel, zum Beispiel an der Plaça d’Espanya in Palma de Mallorca sowie die in Santa Ponça.

Das lange Wochenende bietet noch mehr Möglichkeiten für Shopping, denn am Sonntag, 3. November, ist auf Mallorca verkaufsoffen. Bis zum Ende des Jahres stehen noch weitere verkaufsoffene Sonn- und Feiertage an: Freitag, 6. Dezember sowie die beiden Sonntage vom 22. und 29. Dezember.