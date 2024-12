Nicht nur auf Mallorca und den Nachbarinseln, sondern im gesamten Land ist am Freitag, 6. Dezember, ein Feiertag. Gefeiert wird der Tag der spanischen Verfassung. Die meisten Menschen haben ein langes Wochenende und müssen nicht arbeiten gehen, viele Supermärkte bleiben geschlossen. Doch zeitgleich ist ein verkaufsoffener Feiertag – Shoppen und Einkaufen auf der Insel ist also trotzdem möglich.

Wer möchte, kann vor allem in der weihnachtlich geschmückten Inselhauptstadt Palma de Mallorca trotz des Feiertages shoppen gehen. Besonders im touristischen Zentrum der Altstadt haben in der Regel nicht nur die meisten Cafés und Restaurants, sondern auch Boutiquen und Souvenirläden geöffnet. Auch bei den Modemarken H&M, Zara oder C&A rund um die Flaniermeile Passeig des Borne kann geshoppt werden.

Ebenfalls werden an diesem verkaufsoffenen Feiertag zahlreiche Einkaufszentren in Betrieb sein, unter anderem das FAN am Flughafen von Palma, das Mallorca Fashion Outlet bei Marratxí und die Mall Portopi werden an diesem Freitag geöffnet sein. Ebenfalls vertreten sind die beiden Filialen der Kaufhauskette El Corte Inglés in Palma de Mallorca.

In der Regel bleiben auf Mallorca die meisten Supermärkte an Feiertagen geschlossen. Das gilt beispielsweise für alle Filialen von Mercadona. Einige wenige Geschäfte der Kette Lidl haben in Palma de Mallorca geöffnet, unter anderem in Cuitat Jardí oder auch die Filiale in Palmanova. Die meisten Filialen der Supermarktkette Eroski haben in der Regel geöffnet. Auch einige Geschäfte der Drogerie Müller auf der Insel sind im Betrieb, unter anderem an der Plaça d’Espanya in Palma sowie in Santa Ponça.

Alternativ kann man statt Shoppen und Einkaufen auch die Weihnachtsmärkte auf Mallorca besuchen. Trotz des Feiertags werden alle geöffnet sein, unter anderem der deutsche Weihnachtsmarkt in Santa Ponça, das Weihnachtsdorf im Freilichtmuseum Pueblo Español in Palma de Mallorca oder auch die vielen Buden in der Altstadt der Inselhauptstadt. Ebenfalls findet in diesen Tagen der Mercado de Navidad vom Inselradio Mallorca statt sowie das Christmas Wonderland in der Eventfinca Son Amar. Und am 6. und 7. Dezember wird der Weihnachtsmarkt im beliebten Deutschen-Ort Santanyí ausgerichtet. In unserem Online-Veranstaltungskalender finden Sie noch mehr Adventsmärkte.

In diesem Jahr stehen noch zwei weitere Termine für verkaufsoffene Sonntage auf Mallorca an: An beiden Sonntagen vom 22. und 29. Dezember 2024 werden viele Geschäfte geöffnet sein.