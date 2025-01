Wer Shoppen liebt, wird am Sonntag voll auf seine Kosten kommen. Am 5. Januar ist in Palma de Mallorca verkaufsoffen. Sowohl große Handelsketten als auch viele kleinere Geschäfte haben für ihre Kunden geöffnet. Dies ermöglicht es sowohl Einheimischen als auch Urlaubern, ihre Einkäufe zu erledigen und gleichzeitig das einzigartige Flair der Insel zu erleben.

Zu den großen Handelsketten, die an diesem Sonntag öffnen, zählen unter anderem die beiden El-Corte-Inglés-Filialen in Palma de Mallorca sowie die Einkaufszentren FAN Mallorca und Porto Pi. Zusätzlich werden viele Läden im Zentrum der Inselhauptstadt ab 10 Uhr ihren Betrieb aufnehmen, darunter auch Marken wie H&M, Zara und Bershka, die zum Bummeln einladen.

An diesem Sonntag wird es nicht nur in Palma de Mallorca, sondern auch an vielen anderen Orten der Insel sehr voll werden. Gegen 18 Uhr wird die Ankunft der Heiligen Drei Könige mit riesigen Umzügen gefeiert. Die größte Parade zieht sich am Sonntagabend durch die Inselhauptstadt. Mehr Informationen zu dem Event sowie die Route des Umzugs lesen Sie hier.

In diesem Jahr gibt es wieder insgesamt zehn verkaufsoffene Sonn- und Feiertage auf Mallorca, hier können Sie die genauen Termine einsehen. Der nächste verkaufsoffene Feiertag auf Mallorca ist der Samstag, 1. März, anlässlich des Balearen-Tages. Und an diesem Sonntag haben Verbraucher bereits die Möglichkeit, die ersten Schnäppchen im Winterschlussverkauf mitzunehmen. Offiziell beginnen die "Rebajas" auf Mallorca zwar erst am Dienstag, 7. Januar, doch viele Läden locken schon jetzt mit Rabatten.

Diese speziellen Einkaufstage erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Kunden, da sie eine zusätzliche Gelegenheit bieten, Einkäufe zu erledigen, die während der Woche vielleicht nicht möglich waren. Die verkaufsoffenen Tage sind mittlerweile ein fester Bestandteil des mallorquinischen Kalenders und tragen dazu bei, die Insel als attraktives Ziel für Shopper weiter zu etablieren.