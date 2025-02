Mallorca wird um ein weiteres Luxushotel reicher. Der weltweit aktive Meliá-Konzern kündigte an, das bestehende Hotel Golf in Santa Ponça zu veredeln und ab dem kommenden Jahr unter der Marke "The Meliá Collection" laufen zu lassen. Mit ins Boot geholt wurde die Summum Hotel Group des neuen Chefs des mallorquinischen Hotelier-Verbandes Javier Vich.

Das Hotel ist vom Golfplatz von Santa Ponça umgeben, der Architekt Alejandro Palomino wurde mit den Arbeiten betraut. Moderne sollen mit traditionellen Mittelmeerelementen kunstvoll verbunden werden. Viereinhalb Sterne, 88 Zimmer Das Haus wird viereinhalb Sterne bekommen und über 88 Zimmer verfügen. Vorgesehen sind ein Gourmet-Restaurant, eine Rooftop-Bar mit faszinirenden Panorama-Blicken, ein Spa sowie mehrere Swimmingpools sowie Sitzungssäle. Man will sich auf ruhesuchenden Golfer und Landschaftsfreunde konzentrieren. Meliá Hotels International, S.A. ist eine spanische Hotelkette, die im Jahre 1956 von Gabriel Escarrer Juliá in Palma gegründet wurde. Das Unternehmen ist mit weltweit 320 Hotels in etwa 30 Ländern und mehr als 35.000 Mitarbeitern der weltgrößte Betreiber von Resorts.