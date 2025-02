Wer am Montag, 24. Februar, eine Flugreise zwischen Deutschland und Mallorca plant, braucht starke Nerven. Wegen Warnstreiks im Tarifstreit im öffentlichen Dienst kommt es an einigen deutschen Flughäfen zu annullierten, verspäteten oder umgeleiteten Flügen. Betroffen sind auch Insel-Verbindungen an den Airports Düsseldorf sowie Köln/Bonn.

Ein Blick am Morgen auf den Flugplan in Düsseldorf zeigt, dass beispielsweise der Tuifly-Flug X3 2113 von Palma de Mallorca nach Paderborn umgeleitet worden ist. Gleiches gilt für die Passagiere des Ryanair-Flugs FR 7207 von der Insel nach Köln, sie sind am Montagmorgen stattdessen in Weeze gelandet. Passagiere, die am Montag, 24. Februar, eine Reise antreten wollen, sollen sich rechtzeitig über den Flugstatus informieren. Zum einen geht das über die Flugpläne des Flughafens Düsseldorf und des Airports Köln/Bonn, direkt bei der Airline oder auch beim Reiseveranstalter. "Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 24. Februar 2025, einen ganztägigen Warnstreik am Flughafen Düsseldorf angekündigt. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind unter anderem Beschäftigte, die in der Verwaltung, beim Check-in, bei der Abfertigung von Flugzeugen, bei der Passagier- und Crewbeförderung und beim Gepäckhandling tätig sind", informiert der Flughafen Düsseldorf seine Fluggäste auf seiner Homepage. Der Airport Köln/Bonn hat am Montagmorgen ein Update herausgegeben, es ist von "massiven Beeinträchtigungen des Flugbetriebs" und "zahlreichen Flugausfällen" die Rede. Demnach finden "106 geplante Passagierflüge (53 Starts, 53 Landungen) nicht wie geplant statt". Es könne im Zuge der Warnstreiks zu weiteren Verzögerungen, Flugausfällen oder Umleitungen kommen. Der Warnstreik bei Verdi hatte am Sonntagabend begonnen und soll sich bis in den späten Montagabend ziehen.