Der Flughafen Bremen verstärkt mit dem Sommerflugplan 2025 die Verbindungen nach Mallorca. Ab 30. März heben die Fluggesellschaften Ryanair, Eurowings und Sundair regelmäßig von der Weser Richtung Baleareninsel ab. Die Frequenz der Flüge steigt ab Ende April weiter an.

Ryanair bietet ab dem 30. März eine tägliche Verbindung zwischen Bremen und Palma de Mallorca an. Eurowings bedient die Strecke an sechs Tagen in der Woche, während Sundair zunächst drei wöchentliche Flüge einplant. Ab dem 23. April erhöht Sundair auf tägliche Verbindungen, sodass Reisende aus Bremen bis zu drei Direktflüge pro Tag nach Mallorca nutzen können.

Flexiblere Anbindung

"Wir freuen uns, dass wir unseren Passagieren im Nordwesten eine noch flexiblere Anbindung an eines der beliebtesten Reiseziele ermöglichen können", sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen. Bereits kurz nach Ostern gebe es nahezu dreimal täglich eine Direktverbindung auf die Insel.

Die neuen Mallorca-Verbindungen sind ab sofort buchbar. Neben dem Mittelmeerklassiker enthält der Sommerflugplan 2025 des Flughafens Bremen auch Ziele in Griechenland und an der Türkischen Riviera. Zudem werden einige Routen mit erhöhter Frequenz bedient.

Mit den verstärkten Flugverbindungen bestätigt Mallorca erneut seinen Status als Spitzenreiter unter den Urlaubszielen ab Bremen. "Zwei- bis dreimal täglich auf die Balearen – das ist ein starkes Angebot", so Cezanne. Reisende profitieren von größerer Flexibilität und besseren Anschlussmöglichkeiten an die Mittelmeerinsel.