In diesen Tagen rollt eine Streikwelle durch Deutschland. Von den Arbeitsniederlegungen, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte, ist aktuell der Flughafen Hamburg betroffen. Mit Beginn des Donnerstagmorgens und bis zum späten Abend des Freitags, 27. und 28. Februar, müssen sich Reisende auf Flugausfälle und Verspätungen einstellen.

Ein erster Blick auf den Flugplan des Airports zeigt, dass aktuell noch keine Flüge von und nach Palma de Mallorca betroffen sind. Dennoch rät eine Pressesprecherin des Flughafens den Passagieren und Urlaubern, auf Verzögerungen vorbereitet zu sein. "Reisende sollten mehr Zeit einplanen, es kann auch beim Check-in und an der Sicherheitskontrolle länger dauern", sagte sie auf Anfrage des Mallorca Magazins. Auch der Vorabend-Check-in sei aktuell nicht möglich.

Bis Freitagabend gegen 23 Uhr sollen die Arbeitsniederlegungen am Flughafen von Hamburg dauernd. "Wir versuchen alles, um den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten", so die Pressesprecherin, "und bisher klappt das ganz gut." Passagiere sollten sich rechtzeitig über den Flugstatus informieren und sich gegebenenfalls mit der Airline oder dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrmals Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi an deutschen Flughafen gegeben. Zuerst in Düsseldorf und Köln/Bonn, danach in München. Als vierter Flughafen in nur wenigen Tagen wird nun Hamburg bestreikt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi werden unter anderem die Instandhaltung, IT-Dienste, Flughafensicherheit, Passagierabfertigung und Gepäckbeförderung bestreikt. Um den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zu erhöhen, hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Sie fordert acht Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage.