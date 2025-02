Die deutsche Supermarkt-Kette Aldi setzt ihren Expansionskurs auf den Balearen fort und wird bald eine neue Filiale in Palma de Mallorca eröffnen. Wie die Pressestelle des Unternehmens bestätigte, wird das neue Geschäft im Zentrum der Stadt entstehen. Die genaue Adresse ist Arxiduc Lluís Salvador, 137 und liegt zwischen der Plaça de Toros und der Ringautobahn Vía de Cintura. In Betrieb genommen wird der Laden am Mittwoch, 12. März.