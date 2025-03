Die sechste Ausgabe der eMallorca Experience entwickelt sich zu einem wichtigen Treffpunkt für Nachhaltigkeit, Innovation und alternative Mobilität. Das von Eco Global Services & Events organisierte Projekt hat sich Jahr für Jahr als Benchmark-Plattform zur Förderung des Wandels hin zu einem effizienteren und umweltfreundlicheren Entwicklungsmodell konsolidiert. Diese neue Ausgabe begann mit der offiziellen Präsentation im Januar auf der Fitur und markierte den Beginn eines Programms, das sich über mehrere Monate erstrecken und zahlreiche Initiativen umfassen wird, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und die natürliche Umwelt ausüben sollen.

Seit seiner ersten Ausgabe hat eMallorca Experience dazu beigetragen, das Bewusstsein für Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität und die Kreislaufwirtschaft zu schärfen und Projekte, die zu diesen Zielen beitragen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene bekannt zu machen. Dieses Engagement wird im Jahr 2025 mit einem Programm fortgesetzt, das Aktivitäten umfasst, die darauf abzielen, verschiedene Bereiche der Gesellschaft einzubeziehen, von Studenten bis hin zu Unternehmern, Institutionen und Bürgern, die sich für nachhaltigere Praktiken einsetzen.

ENERGY CHALLENGE

Dieser Wettbewerb fördert Nachhaltigkeit und Energiesparen durch Aktivitäten, die das Bewusstsein für Energieeffizienz bei den neuen Generationen schärfen sollen. Er richtet sich an Grundschüler der 5. und 6. Klasse und bietet Herausforderungen wie die Energieerzeugung mit stationären Fahrrädern sowie Workshops zu nachhaltiger Mobilität, Recycling und Kreativität. In letzterem entwerfen die Schüler ihr eigenes "Energy Challenge 2026"-Poster, das ihre Vision von Nachhaltigkeit in ihrer Gemeinde widerspiegelt. Das Erlebnis wird durch einen gesunden Snack ergänzt: lokales und/oder saisonales Obst. Außerdem wird jede Gemeinde einen Raum haben, um ihre Nachhaltigkeitsinitiativen zu präsentieren.

eFORUM

Eine Reihe von Konferenzen, auf denen nationale und internationale Experten einige der größten Herausforderungen der heutigen Zeit in Bereichen wie Energie, Verkehr, Bauwesen, Technologie und nachhaltiger Tourismus behandeln. Dieses Diskussionsforum, das am 10. und 11. Juni im Es Baluard Museum zeitgenössischer Kunst von Palma stattfindet, bringt Fachleute und Akademiker aus verschiedenen Disziplinen zusammen, um bewährte Verfahren zu analysieren, Erfolgsgeschichten zu präsentieren und Lösungen für die ökologischen und sozialen Herausforderungen der Zukunft vorzuschlagen. Die Bedeutung dieser Treffen spiegelt sich in der Liste der Redner wider, die an früheren Ausgaben teilgenommen haben, darunter Persönlichkeiten wie die Meteorologin Isabel Moreno, der Biologe Juan Verde, der Wirtschaftswissenschaftler Antoni Riera und die Geschäftsführerin von Greenpeace Spanien, Eva Saldaña.

eAULA ALCÚDIA

Bildung und nachhaltiger Tourismus haben auch ihren Platz bei eAula Alcúdia, einer Bildungsinitiative, die sich an Schüler der Sekundarstufe richtet. Im Rahmen der Veranstaltung findet eine Diskussionsrunde mit einem Schüler, einem ehemaligen Schüler und einem Berufsschullehrer der Sekundarschule von Alcúdia statt, die von einem Unternehmer aus der Branche begleitet werden, der die Fragen der Sekundarschüler in Form von projizierten Interviews beantworten wird. Außerdem werden Protokollschüler die Akkreditierung verwalten, und Kochschüler werden ein Live-Showcooking durchführen. Diese Initiative unterstreicht den Wert der Berufsausbildung als Tor zur Beschäftigung und zur beruflichen Entwicklung.

eTALENT CALVIÀ

Es handelt sich um eine Bildungsaktivität, die den Schülern des letzten Zyklus' der Sekundarstufe den nachhaltigen Tourismus näher bringt. Ihr Ziel ist es, die Wahrnehmung des Sektors zu verbessern, die akademische Ausbildung zu fördern und berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen, die den Werten der neuen Generationen entsprechen. Das Programm umfasst interaktive Präsentationen und einen runden Tisch mit Experten, die eine dynamische und bereichernde Erfahrung bieten, um junge Menschen zu inspirieren, Teil der Zukunft des Tourismus zu sein.

eBOAT

Nach dem Erfolg des letzten Jahres kehrt eBoat zurück, um dem Publikum technologische Innovationen und erneuerbare Energien näher zu bringen, wobei der Schwerpunkt auf Kindern liegt. Die Initiative, die im Parc de la Mar in Palma im Rahmen der Palma Boat Show stattfindet, kombiniert Workshops, Vorträge und Ausstellungen zu den Themen Elektromobilität, Solarenergie und Umweltschutz mit dem Ziel, das Bewusstsein für die Bedeutung der Nachhaltigkeit im nautischen Bereich zu schärfen.

Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat findet am 21. und 22. März statt

Im Rahmen des Projekts eMallorca Experince festigt die Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat 2025 ihre Position als eine der herausragendsten Veranstaltungen im Bereich der nachhaltigen Mobilität, die Wettbewerb, Innovation und Umweltengagement miteinander verbindet. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 21. und 22. März statt und macht Inca zum Herzstück der Veranstaltung. Diese einzigartige Autorallye belohnt Energieeffizienz und fördert umweltfreundliche Mobilität. Sie bringt sowohl Profi- als auch Amateurfahrer zusammen, die ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit teilen. Die Veranstaltung, die zur spanischen Meisterschaft für alternative Energien zählt, wird vom Königlichen Spanischen Automobilverband sowie von verschiedenen regionalen und lokalen Verwaltungen unterstützt. Die Teilnehmer wetteifern nach Kriterien der Effizienz und Regelmäßigkeit auf einer Strecke, die durch einige der spektakulärsten Landschaften der Insel führt. Die Veranstaltung bringt Jahr für Jahr führende Persönlichkeiten aus der Welt des Automobils, des Sports und der Kultur zusammen und ist ein unverzichtbares Ereignis für alle, die sich für die Innovation der Mobilität und den verantwortungsvollen Umgang mit dem Automobil einsetzen.