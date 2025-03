Am heutigen Dienstag beginnt in Pollença auf Mallorca die neue Ausgabe der Energy Challenge, einer Veranstaltung, die auf der ganzen Insel für Nachhaltigkeit und Energiesparen bei jungen Menschen wirbt. Sechs Schulklassen aus verschiedenen Schulen in Port de Pollença werden die ersten sein, die sich dieser Initiative stellen, die nicht nur das Bewusstsein schärft, sondern auch Spaß und Lernen verspricht.

Die größte Herausforderung der Veranstaltung ist die Energiegewinnung durch das Treten in die Pedale. Die Schüler werden auf statischen Fahrrädern durch virtuelle Reliefs fahren, um so viel saubere Energie wie möglich zu erzeugen. Aber nicht alles ist Anstrengung: Am Ende des Tages erhält jeder Teilnehmer eine einheimische Duftpflanze, eine kleine grüne Erinnerung an sein Engagement für die Umwelt und eine Möglichkeit, die Verantwortung der Kinder zu fördern.

Mehr als 3000 Schüler dürfen sich auf zwei neue Aktivitäten freuen

Die Energy Challenge findet nicht nur in Pollença statt, sondern wird zwischen Februar und Juni in mehr als 20 Gemeinden Mallorcas durchgeführt, wobei mehr als 3000 Schüler der 5. und 6. Klassen der ersten Stufe des spanischen Schulsystems einbezogen werden. An jeder Station werden die Teilnehmer eine Reihe von lehrreichen und unterhaltsamen Aktivitäten zum Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erleben. In diesem Jahr umfasst die Veranstaltung auch zwei neue Aktivitäten und, wie bei der letzten Ausgabe, ein Zelt mit lokalen und saisonalen Produkten, in dem die Schüler ihre Energie mit einem gesunden Snack wieder auffüllen können.

Neben den Hauptaktivitäten wird es auch einen Bereich geben, in dem den Kindern Vorträge über nachhaltige Mobilität angeboten werden, und in dem jede lokale Verwaltung die Möglichkeit hat, ihre Projekte, Initiativen und Sensibilisierungsmaßnahmen vorzustellen. Es sei darauf hingewiesen, dass all diese Aktivitäten dank der Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie, dem Rathaus von Pollença und den Unternehmen TBC, Saica, Nissan und Viveros Can Juanito möglich sein werden.