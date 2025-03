Die Gemeinde Pollença auf Mallorca war am vergangenen Dienstag mit Energie und einem Lächeln erfüllt, als die dritte Ausgabe der Energy Challenge begann. Die Grundschüler der Bildunszentren CEIP Miquel Capllonch und CEIP Bocchoris waren die Protagonisten eines Tages, an dem Nachhaltigkeit und Spaß Hand in Hand gingen.

In diesem Jahr beschloss die Organisation, den Kreis der Aktion auf ganz besondere Weise zu schließen, indem sie den Schülern eine Rosmarin- oder Lavendelpflanze schenkte, einheimische Arten, die nicht nur ihr Zuhause verschönern, sondern sie auch daran erinnern, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und auf die Umwelt zu achten. Eine sofortige Belohnung, die auch noch wunderbar duftet.

Erst malen, dann recyceln

Auch Kreativität und demokratischer Geist kamen bei dieser Ausgabe nicht zu kurz. Die kleinen Künstler entwarfen in Gruppen von zwei bis vier Personen Zeichnungen und Slogans, die im Wettbewerb um das Plakat der Energy Challenge 2026 in der Gemeinde stehen werden. Am Ende der aktuellen Ausgabe werden alle jungen Teilnehmer über den besten Entwurf abstimmen und so die Beteiligung und den Respekt für kollektive Entscheidungen fördern.

Eine weitere Neuheit war der Staffellauf. In zwei Reihen aufgeteilt, mussten die Schülerinnen und Schüler Jetons mit Bildern verschiedener Abfallarten (Verpackungen, Lebensmittelabfälle, Kunststoffe usw.) sammeln und sie korrekt in die entsprechenden Recyclingbehälter sortieren. Die schnellste und genaueste Reihe gewann das Rennen und bewies, dass Recycling so spannend wie ein Staffellauf sein kann. Und natürlich durfte die kultige Aktivität des Tretens auf dem Heimtrainer zur Erzeugung sauberer Energie nicht fehlen.

Die Schüler erzeugten auf Standfahrrädern Energie

In diesem Jahr zeigten die Displays nicht nur die erzeugte Energiemenge an, sondern auch, welche Geräte damit aufgeladen werden können, vom Tablet bis zum Computer. Eine unterhaltsame Art, ins Schwitzen zu kommen und gleichzeitig etwas über Energieeffizienz zu lernen. Unter den Teilnehmern befand sich auch der Bürgermeister der Stadt, Martí March, der nicht zögerte, sich auf das Fahrrad zu schwingen. Um ihre Batterien wieder aufzuladen, genossen die Teilnehmer mit freundlicher Genehmigung von Agromart einen gesunden Imbiss mit saisonalen und lokalen Früchten. Denn sich um den Planeten zu kümmern, bedeutet auch, sich um sich selbst zu kümmern. Neben den Hauptaktivitäten gab es auch einen Bereich für Gespräche über nachhaltige Mobilität, in dem jede lokale Verwaltung die Möglichkeit hatte, ihre Projekte, Initiativen und Sensibilisierungsmaßnahmen vorzustellen.

Die Energy Challenge, die sich für Nachhaltigkeit und Energiesparen einsetzt, wird ihre Tournee durch mehr als 20 Gemeinden Mallorcas zwischen März und Juni fortsetzen und mehr als 3000 Grundschüler einbeziehen. Es handelt sich um eine Initiative, die, Pedal für Pedal, das Bewusstsein und die Hoffnung bei den zukünftigen Generationen weckt, die ihrerseits einen Tag voller Unterhaltung genießen. Elena Alegre, Lehrerin am CEIP Miquel Capllonch, betonte, dass diese Aktivitäten "Spaß machen, das ist es, was sie wollen, und auch ein wenig Bewusstsein dafür schaffen, was es bedeutet, mit dem Fahrrad zu fahren, die Umwelt nicht zu verschmutzen und an das Recycling zu denken".

Zusammenarbeit für eine bessere Zukunft

Die Beauftragte für den Hafen der Gemeinde, Joana Aina Campomar, wies ihrerseits darauf hin, dass "Aktivitäten, die nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder sensibilisieren sollen, sehr gut sind, da wir in einer Welt leben, in der das Umweltbewusstsein immer mehr zunimmt".

Pollença gibt den Startschuss für die Energy Challenge, die den Weg zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft ebnen soll. All diese Aktivitäten können dank der Rathäuser, in diesem Fall der Gemeindeverwaltung von Pollença, und der Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie, sowie der Zusammenarbeit mit Cash & Carry Rotger, Saica, Agromart, Nissan, Can Juanito, Motorisa und TBC durchgeführt werden.