Nach den massiven Streiks an deutschen Flughäfen vom Montag droht noch ein weiterer Ausstand, an einem Airport, von wo aus seit Mitte Februar zeitweise Eurowings-Jets nach Mallorca starten. Die Gewerkschaft Komba rief die Mitarbeiter des Flughafens Erfurt-Weimar laut einer Meldung des Branchenportals www.airliners.de auf, am Mittwoch die Arbeit niederzulegen.

Gefordert wird, die Bezahlung der Beschäftigten dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst anzugleichen, mindestens soll es aber 350 Euro mehr im Monat geben. Das nächste Tarifgespräch steht laut Gewerkschaft am Donnerstag an. Ähnliche Nachrichten Flugausfälle und Verspätungen: Wieder Streiks an deutschem Flughafen Mehr ähnliche Nachrichten In Münster und Nürnberg lief am Montag alles wie geschmiert Am Montag seien drei Fluggesellschaften wegen der Streiks an 13 anderen deutschen Airports am Montag außerplanmäßig auf Thüringen ausgewichen und hätten ihre Flugziele ab Erfurt abgewickelt, so eine Sprecherin gegenüber www.airliners.de. Neben Paderborn fungierten auch andere kleinere deutsche Airports als Ausweichorte, um Passagiere abzuholen oder aus anderen Orten kommend aussteigen zu lassen. Dazu gehörten Medienberichten zufolge Münster/Osnabrück, wo 6000 zusätzliche Fluggäste abgefertigt wurden, und Nürnberg.