Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat: Spektakel und Hingabe

Die Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat wärmt bereits ihre Motoren auf. Die fünfte Auflage der Veranstaltung, bei der Energieeffizienz am Steuer belohnt wird und die besten Hybrid- und Elektroautos auf den Straßen der Insel zusammenkommen, nähert sich ihrem Termin mit den Autoliebhabern. Die von eMallorca Experience und dem Rathaus von Inca organisierte Veranstaltung, die am 21. und 22. März stattfinden wird, wurde am Mittwoch im Kloster von Sant Domingo in Inca offiziell vorgestellt. Die Stadt wird einmal mehr das Epizentrum der ökologischen Mobilität und Technologie sein.

Die Öko-Rallye, die in der spanischen Energie-Meisterschaft gewertet wird und sich dank der Erfahrungen der vorangegangenen Austragungen als einer der wichtigsten Wettbewerbe in ihrem Segment etabliert hat, kehrt auf den Asphalt Mallorcas zurück und wartet mit einer Reihe von prominenten Teilnehmern auf, unter denen sich einige der Referenzfahrer des ökologischen Fahrens befinden. Darüber hinaus bietet die nachhaltigste Veranstaltung im Kalender der Insel auch die Kategorie eChallenge, einen Raum für lokale und Amateurfahrer, die in das nachhaltige Fahren eintauchen können, ohne in die Wettbewerbsarena einzutreten, und die Straßen und Landschaften der Insel dank des innovativen Formats, das für Fahrer aller Niveaus zugänglich ist, aus einem anderen Blickwinkel genießen können. Die Veranstaltung wird auch von bekannten Gesichtern und anderen Persönlichkeiten der Gesellschaft besucht. Einer der illustren Gäste des letzten Jahres war der Schauspieler Juan Echanove, der in der Kategorie Hybrid teilnahm und ein einzigartiges Erlebnis an Bord eines der teilnehmenden Fahrzeuge genoss.

Die Veranstaltung, die auf den Balearen Pionierarbeit geleistet hat, verbindet Sport und Umweltengagement und bietet ein anderes Bild von Mallorca, da die Strecke mehr als fünfzig Prozent der Insel abdeckt. Die 300 Kilometer lange Strecke führt nicht nur durch symbolträchtige Orte, sondern stellt die Teilnehmer auch vor zusätzliche Herausforderungen. Das beste Beispiel dafür ist eine spektakuläre Nachtetappe, die die Fahrer dazu zwingt, unter ganz besonderen Bedingungen zu fahren und ihre Konzentration bei deutlich schlechterer Sicht zu testen.

Die Fahrer in den verschiedenen Kategorien müssen ihr Können am Steuer ihres Fahrzeugs unter Beweis stellen, um effizient zu fahren und möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen. Im Gegensatz zu anderen Motorsportwettbewerben geht es bei der Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat nicht um Geschwindigkeit, sondern um Gleichmäßigkeit und Energieeffizienz sowie um eine möglichst geringe Belastung der Umwelt. Vor einem Jahr gehörten zu den Gewinnern Fahrer wie José Antonio und Aday Luján, die den Sieg in der Kategorie Elektrofahrzeuge errangen. Bei den Plug-in-Hybriden siegte die Erfahrung von Ángel Santos und Mario Osma aus der Extremadura, und bei den Hybriden triumphierten Julián Pecero und Manuel Soler.

Das Rennen, das sich besonders für die Umwelt einsetzt, wird von OKMobility, Hyundai, Globatecnic und Scoobic gesponsert, in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie - Balearisches Institut für Energie, Ecoilles A3, Hotels VIVA, Amer Arbeiten und Services, FAIB, RACE, Sport Balearische Inseln, der Tourismus-Stiftung Mallorca und dem Konsortium der Serra de Tramuntana.

Engagement für Nachhaltigkeit

Die Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat, die in diesem Jahr ihre fünfte Auflage feiert und sowohl im regionalen als auch im nationalen Kalender fest verankert ist, ist Teil des multidisziplinären Projekts eMallorca Experience, einer Initiative, die 2020 mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, die nachhaltige Entwicklung durch den effizienten Einsatz von sauberer Energie, neuen Technologien und Elektromobilität zu fördern und zu beschleunigen.

Das Autorennen, das am 21. und 22. März stattfindet, wird sein Zentrum in Inca und genauer gesagt in der Kaserne von Luque haben, wo die größte Elektrotankstelle der Balearen eingerichtet wird, so Joan Gibert, Direktor von Ecoglobal Services and Events, dem Veranstalter von eMallorca Experience. Eine Station mit einer Ladekapazität für 45 Fahrzeuge gleichzeitig, die ausschließlich für die Öko-Rallye eingerichtet und danach wieder abgebaut wird.

Joan Gibert hob den Werbewert einer Prüfung hervor, die die "Effizienz des Fahrens und die Demut auf der Straße" belohnt und die neben einem besonders "respektvollen und sauberen" Umgang mit der Umwelt auch die Insel in den Mittelpunkt stellt, da die Ereignisse der Veranstaltung in 118 Ländern live verfolgt werden können.

Der Bürgermeister von Inca, Virgilio Moreno, betonte die Bedeutung einer Öko-Rallye, an der "alle Bürger und das wirtschaftliche Gefüge" der Gemeinde teilnehmen werden. "Wir sind sehr stolz und zufrieden mit dem Engagement für dieses große Ereignis der nachhaltigen Mobilität. Es ist nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart", betonte er.

An der Zeremonie zur Vorstellung der Eco Rallye Mallorca-Inca Ciutat im Kloster Sant Domingo nahmen auch der Generaldirektor für Sport der Inselregierung, Joan Antoni Ramonell, der Inseldirektor für Tourismus und Nachhaltigkeit, Pedro Mas, die Präsidentin und der CEO des MM-Verlags Grup Serra, Carmen Serra und Pedro Rullán, teil; sowie der Generaldirektor für Kreislaufwirtschaft, Energiewende und Klimawandel, Diego Viu, und die Stadträtin für Bildung und Umwelt von Inca, Helena Cayetano.