Energy Challenge kommt nach Alaró mit der Nachhaltigkeit als Protagonist

Am vergangenen Donnerstag war die Plaça de la Vila in Alaró auf Mallorca Schauplatz eines weiteren Tages der Energy Challenge, an dem 120 Schüler der Primärstufe der Bildungseinrichtung Pere Rosselló Oliver und der Schule Nostra Senyora de Consolació teilnahmen. Das Rathaus von Alaró hat sich auch in diesem Jahr wieder an der Veranstaltung beteiligt und den Organisatoren alle Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, damit die nachhaltige Herausforderung ein voller Erfolg wurde.

Bei dieser dritten Auflage der Energy Challenge wurden neben dem bereits erwarteten Test, bei dem Fahrräder zur Stromerzeugung in die Pedale getreten werden müssen, einige neue Elemente eingebaut, die von den Schülern beider Schulen sehr gut angenommen wurden. Erstens gab es einen Staffellauf, bei dem die Teilnehmer Karten mit Bildern verschiedener Abfallarten sammeln und diese richtig in die Recyclingbehälter am Ende der Strecke einordnen mussten. An jedem Wettbewerb nahmen zwei Reihen teil, und am Ende jeder Reihe wurde die Anzahl der richtig abgegebenen Jetons gezählt. Auf diese Weise lernten die Schüler, dass Recycling eine spannende Tätigkeit ist.

Schüler brachten ihre Ideen zu Papier

Auch Kreativität ist Teil der diesjährigen Neuerungen, und die in Dreiergruppen aufgeteilten Schüler haben begonnen, ein Bild und einen Slogan zu entwerfen, die für das Plakat der Energy Challenge 2026 in Alaró in Frage kommen. Die Wahl wird durch Abstimmungen erfolgen, wodurch der demokratische Geist eines Vorschlags verstärkt wird, der bereits am Donnerstag eine große Vorstellungskraft seitens der Jungen und Mädchen zeigte. Da jede Mühe belohnt wird, erhielt jeder der 120 Teilnehmer der Veranstaltung in Alaró ein Geschenk in Form einer kleinen Tomatenpflanze, um die er sich nun kümmern und sehen muss, wie sie wächst, bis sie Früchte trägt. Es handelt sich um ein Geschenk von Vivers Can Juanito, das bei den verschiedenen Veranstaltungen der Energy Challenge in diesen Monaten verteilt werden wird. Zwischen März und Juni wird diese durch mehr als zwanzig Gemeinden wandern und dabei mehr als 3.000 Schüler mit einbeziehen.

Einer der am sehnlichsten erwarteten Momente für die Schüler ist die Herausforderung, auf einem stehenden Fahrrad in die Pedale zu treten und Energie zu erzeugen. In diesem Jahr konnte jeder kleine Radfahrer nicht nur die zurückgelegte Strecke und die erzeugte Energie auf einem Bildschirm ablesen, sondern es wurde auch das Gerät angezeigt, das er mit seinem Impuls hätte aufladen können - von einer elektronischen Uhr über Tablets und Computer bis hin zu einem Elektroauto. Im Anschluss an die Tests konnten sich die Schülerinnen und Schüler auf der Plaça de la Vila mit gesundem Obst und Wasser stärken, das vom Rathaus von Alaró zur Verfügung gestellt wurde.

Bürgermeister äußerte sich zufrieden über den Geist der Veranstaltung

Am Tag der Energy Challenge in Alaró nahm auch der Bürgermeister Llorenç Perelló teil, der seine "Freude über die erneute Teilnahme an der Energy Challenge zum Ausdruck brachte, die, kurz gesagt, dazu dient, die Jugendlichen für die Bedeutung des Energiemanagements zu sensibilisieren und ihnen bewusst zu machen, dass jede Aktivität, die wir im Laufe des Tages ausführen, energetische Auswirkungen hat". Perelló betonte auch, dass "es heutzutage einfach ist, grüne Energie zu erzeugen, und dass diese Aktivität im Einklang mit den Initiativen steht, die wir im Rathaus durchführen, wie zum Beispiel die Installation von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaik-Pergolen auf verschiedenen Parkplätzen oder die Nutzung von grüner Energie in städtischen Gebäuden". Die Teilnahme von Alaró an der Energy Challenge im zurückliegenden Jahr führte zur Umsetzung eines ökosozialen Projekts, bei dem Bäume auf dem städtischen Sportplatz gepflanzt wurden. Diese Initiative wurde dank der Ergebnisse des Heimtrainerwettbewerbs möglich.

Der zweite Tag der Energy Challenge in Alaró hat die guten Eindrücke der Auftaktveranstaltung in Port de Pollença in der vergangenen Woche bestätigt. All diese Aktivitäten können dank der lokalen Behörden, wie in diesem Fall dem Rathaus von Alaró und des Ministeriums für Unternehmen, Beschäftigung und Energie sowie der Zusammenarbeit mit Cash & Carry Rotger, der Stiftung Saica, Nissan, Vivers Can Juanito, Motorisa und TBC durchgeführt werden.