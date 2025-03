Nach 30 Jahren: Corte-Inglés-Kaufhaus von Mallorca tauscht Logo aus

Auf einem der emblematischsten Gebäude von Palma de Mallorca ändert sich etwa Einschneidendes. Das Corte-Inglés-Kaufhaus am Innenstadtring Avenidas erhält auf dem Dach ein neues Logo. Das alte wurde bereits am Wochenende und am Montag abmontiert. Etwa 30 Jahre lang befand sich auf dem unübersehbaren Komplex der alte Schriftzug.

Das Corte-Inglés-Kaufhaus an den "Avenidas" wurde im Jahr 1995 feierlich eröffnet. Kaufhäuser dieses Konzerns gibt es überall in größeren spanischen Städten. Sie ähneln den deutschen Karstadt- oder Hertie-Häusern. Bevor die Kaufhäuser am Innenstadtring und an der Prachtmeile Jaime III. eröffnet wurden, hatten bereits welche in Valencia, Madrid oder Sevilla existiert. Erst mit dem Corte Inglés kam das Kaufhaus-Feeling überhaupt auf die Insel. Der erste Corte Inglés war Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer kleinen Schneiderei in Madrid entstanden. Im Jahr 1934 vergrößerte ein asturischer Unternehmer den Laden, es entstand mit der Zeit das erste Kaufhaus. Nach dem Bürgerkrieg wurden immer mehr Häuser überall in spanischen Städten errichtet. Inzwischen gibt es 90 Filialen mit 88.000 Mitarbeitern.