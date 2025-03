Virgilio Moreno: "Die Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat verfolgt dieselben Ziele in Sachen Nachhaltigkeit wie unsere"

Die fünfte Ausgabe der Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat wird wieder einmal in Inca ihr Hauptquartier haben. Zusätzlich zu den Kategorien Inca Ciutat Cup und der spanischen Meisterschaft für alternative Energien werden am Freitag und Samstag im Stadtzentrum Aktivitäten zu den Themen Nachhaltigkeit, Recycling und Energieeffizienz stattfinden. Der Bürgermeister von Inca, Virgilio Moreno, erläuterte im Gespräch mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora die Einzelheiten der Beteiligung von Inca an dieser bereits konsolidierten Veranstaltung, bei der das Rathaus eine der Säulen des Erfolgs ist.

Ultima Hora: Was ist der Grund für die enge Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat?

Virgilio Moreno: Vor allem, weil wir, als sie uns das Projekt im Jahr 2020 vorstellten, eine Gelegenheit sahen, das Bewusstsein für Themen zu schärfen, die schon vor fünf Jahren wichtig waren und es jetzt noch mehr sind. Wir sprechen von nachhaltiger Mobilität und neuen Wegen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. Inca ist eine Gemeinde, die sich durch ihre strategische Lage und ihre guten Verkehrsanbindungen auszeichnet, und natürlich sind wir in Bezug auf die Mobilität zu einem Knotenpunkt der Konnektivität geworden. Daher ist die Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat ein großartiges Schaufenster, um für alles zu werben, was mit nachhaltiger Mobilität zu tun hat, und deckt sich auch mit einer der strategischen Linien des Regierungsteams von Inca, was die Elektromobilität betrifft. In Inca konzentrieren wir mehr und mehr Fahrzeuge verschiedener Dienste wie der Straßenreinigung, der Feuerwehr und der örtlichen Polizei. Kurz gesagt, die Eco Rallye Mallorca verfolgt dieselben Ziele in Bezug auf die Nachhaltigkeit wie unsere politische Aktion an der Spitze des Rathauses.

Ultima Hora: Welche Aspekte dieser Ausgabe würden Sie hervorheben?

Virgilio Moreno: Abgesehen von der Tatsache, dass es sich bereits um eine konsolidierte Veranstaltung mit Vorschlägen wie der Energy Challenge und der Rallye selbst handelt, denke ich, dass dieses Jahr die Elektrospur erwähnenswert ist, die im Hof der Kaserne General Luque während der Feierlichkeiten des Wettbewerbs eingerichtet wird, die die größte auf den Balearen sein wird. Sie ist zwar demontierbar, aber die feste Installation zur Bereitstellung der notwendigen Energie ist bereits vorhanden und kann bei jeder Ausgabe genutzt werden, damit die teilnehmenden Piloten ihre Fahrzeuge problemlos aufladen können. Dies deckt sich mit dem Projekt, das wir von der Stadtverwaltung entwickeln und für das wir bereits den Zuschlag erhalten haben, um fünfzig Schnell- und Halbschnellladestationen für Elektrofahrzeuge zu installieren, die an verschiedenen Punkten und Plätzen der Stadt verteilt sind. In diesem Sinne werden wir Pioniere sein, wenn es darum geht, sowohl den Einwohnern von Inca als auch den Besuchern unserer Stadt einen derartigen Service zu bieten, und auch andere Attraktionen wie unsere Gastronomie, den Handel und das Kulturerbe zu stärken.

Ultima Hora: Welchen Herausforderungen steht Inca in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt gegenüber?

Virgilio Moreno: Wir müssen uns weiterhin für eine nachhaltige Mobilität einsetzen, da dies auch anderen Umweltbereichen zugute kommt. Wir planen die ersten Schritte eines Projekts, um die Stadt mit Elektrofahrrädern auszustatten, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Haltestellen haben, damit die Bürger sie nutzen können, wie es bereits in Städten mit einem hohen Anteil an mechanischen Zugfahrzeugen der Fall ist. Wir glauben, dass wir in diesem Jahr einen Pilotversuch durchführen können, und gleichzeitig haben wir bereits städtische Achsen wie diejenige, die die Binissalem-Straße mit Jaume I und Jaume II über die Ronda Migjorn verbindet. Dies sind Verpflichtungen, die unser Konzept einer Zehn-Minuten-Stadt untermauern, in der man in kürzester Zeit überall sein kann, sowohl zu Fuß als auch mit einem nachhaltigen Verkehrsmittel.

Ultima Hora: All diese Initiativen müssen mit einem Mentalitätswandel in der Bevölkerung einhergehen...

Virgilio Moreno: Ja, und Projekte wie eMallorca Experience tragen dazu bei, dass diese Ideen in der Gesellschaft ankommen. Als Beispiel nenne ich die jüngsten Kinder, die durch die Energy Challenge mit den statischen Fahrrädern oder die Recycling-Workshops mehr und mehr für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen sensibilisiert werden. Dies spiegelt sich auch in anderen Bereichen wider, wie zum Beispiel im Kinderrat, wo viele Themen im Zusammenhang mit der natürlichen Umwelt, Nachhaltigkeit und alternativen Energien vorgeschlagen werden. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir müssen die Instrumente und Einrichtungen bereitstellen, damit diejenigen, die sich für diese Mobilitätsoptionen entscheiden, dies auch tun können, zum Beispiel durch steuerliche Anreize für den Kauf von Fahrzeugen.

Ultima Hora: Welche lokalen Infrastrukturprojekte sind im Gange?

Virgilio Moreno: Ich würde die Photovoltaik-Pergola hervorheben, die auf dem kommunalen Sportzentrum installiert wurde, oder den Photovoltaik-Park auf dem Brunnen Son Fiol, der die Wasserpumpen direkt mit Strom versorgt. Hervorheben möchte ich auch die Schaffung von Energiegemeinschaften, an der wir seit einiger Zeit arbeiten. In Serral de ses Monges werden wir mit Mitteln aus dem EU-Fonds "Next Generation" ein wichtiges Projekt zur nachhaltigen Sanierung durchführen.