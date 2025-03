Ein Tag voller Sport und Energie in Inca

Die Veranstaltungen der Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat werden zwischen Freitag und Samstag mit Vorschlägen voller Unterhaltung, Sport und Förderung des Umweltbewusstseins aufgeteilt werden. Die Schulkinder von Inca werden die Protagonisten des Freitagmorgens mit der Herausforderung Energy Challenge sein, die von 9 bis 14 Uhr auf der Plaza de España von Inca stattfinden wird und mit parallelen Aktivitäten auf der Plaza del Mercat Cobert und der Plaza de Santa Maria la Major ergänzt wird. Die Veranstaltung wird von der Stadtverwaltung unterstützt.

Es wird erwartet, dass bis zu 351 Schüler der fünften und sechsten Klasse der Primärstufe aus verschiedenen Schulen von Inca die Herausforderung annehmen, Energie durch das Treten in die Pedale von stationären Fahrrädern zu erzeugen, sowie einen gesunden Snack zu genießen, an Vorträgen, Workshops und Tests im Zusammenhang mit Recycling und Nachhaltigkeit teilzunehmen und einen Vorschlag für das Plakat der Energy Challenge 2026 in Inca zu erstellen.

Die Energy Challenge mit Heimtrainern wird von 16 bis 20 Uhr auf der Plaza de España für die breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Außerdem wird diese Aktivität am Samstag, 22. März, für alle, die sie ausprobieren möchten, von 10 bis 14 Uhr fortgesetzt.

Strecken werden erst wenige Minuten vor dem Start veröffentlicht

Die Eco Rallye Mallorca wird in zwei Kategorien ausgetragen: die eigentliche Rallye mit Piloten, die dem Automobilverband angeschlossen sind, und der Inca Ciutat Cup mit offener Teilnahme. Die Start- und Zielzeremonien der Tagesrennen finden auf der Plaza de España statt. Die Elektro-, Hybrid- und Plug-in-Hybridautos werden auf dieser Strecke starten, die wie alle Strecken des Wettbewerbs bis wenige Minuten vor dem Start geheim bleibt. Der Start erfolgt am Freitag um 14 Uhr von der Plaza de España für den Inca Ciutat Cup und um 15:30 Uhr für die nationale Kategorie. In diesem Jahr wird die Strecke in Richtung Calvià und Andratx führen, mit einem Zwischenstopp an der Strandpromenade von Palmira. Die Ankunft der Mannschaften des Inca Ciutat Cups erfolgt gegen 19:30 Uhr mit den Dimonis und einer Batucada, gefolgt von der Siegerehrung. Die Teilnehmer der nationalen Kategorie werden gegen 21 Uhr in der Kaserne General Luque eintreffen, wo die Fahrer ihre Fahrzeuge aufladen, um an der nächtlichen Etappe teilzunehmen, die gegen Mitternacht beginnt und gegen 15 Uhr endet.

Am Samstag, 22. März, werden die Angebote für die Öffentlichkeit mit einem Workshop für gesundes Fast Food auf der Plaza de España von 10 bis 14 Uhr fortgesetzt, während die Herausforderung der Energiegewinnung mit stationären Fahrrädern stattfindet. Die letzte Veranstaltung der Eco Rallye Mallorca - Inca Ciutat findet am Samstag um 16 Uhr auf der Plaza de España statt. In Anwesenheit der Behörden und der Vertreter der Sponsorenfirmen werden die Trophäen der nationalen Kategorie überreicht.