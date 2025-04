Mallorcas größter Show- und Event-Tempel stellt den Betrieb ein – 150 Mitarbeiter vor Entlassung

Der renommierte Dinnershow- und Event-Tempel House of Son Amar an der Straße von Palma nach Sóller stellt seinen Betrieb ein. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Alle geplanten Shows wurden abgesagt, rund 150 Mitarbeiter stehen vor der Entlassung. Das Unternehmen hat seine Belegschaft über einen Beschäftigungsregulierungsplan (ERE) informiert, der bis Ende April abgeschlossen sein soll. In einer Mitteilung an die Angestellten heißt es, dass die Entscheidung auf "Umstände außerhalb unserer Kontrolle" zurückzuführen sei.

Jahrelange Verluste trotz Investitionen Hintergrund der Schließung sind offenbar hohe finanzielle Verluste, die sich trotz Investitionen von rund 50 Millionen Euro in den letzten Jahren nicht ausgleichen ließen. Ziel war es, den traditionsreichen Veranstaltungsort am Leben zu erhalten, doch wirtschaftliche Herausforderungen und ein Mangel an konstanter Unterstützung durch die lokalen Behörden hätten dies erschwert, so das Unternehmen. Ein entscheidender Wendepunkt war der Tod der langjährigen Eigentümerin Margaret Whittaker im Februar dieses Jahres. Whittaker, die Son Amar seit 2012 allein führte, hatte das Unternehmen zu einem festen Bestandteil der Unterhaltungsszene auf Mallorca gemacht. Nach ihrem Tod entschieden sich die Erben, den Geschäftsbetrieb einzustellen und die Wochenendveranstaltungen bis Oktober abzuwickeln. Ähnliche Nachrichten Besitzerin von berühmter Event-Finca Son Amar stirbt auf Mallorca nach langer Krankheit Ungewisse Zukunft des Veranstaltungsorts Trotz der Schließung ist die künftige Nutzung des Veranstaltungsortes noch offen. Die aktuellen Eigentümer erwägen, das Gebäude in anderer Form weiter zu nutzen. Eine endgültige Entscheidung ist jedoch noch nicht gefallen. Die Corona-Pandemie hatte bereits 2020 für einen schweren Rückschlag gesorgt. Whittaker nutzte die Zwangspause damals, um das Geschäftsmodell zu überarbeiten und den Veranstaltungsort neu auszurichten. In diesem Zuge kam Martyn Smith, Mitinhaber des Social Club de Palma, als General Manager und Kreativdirektor ins Unternehmen. Die Wiedereröffnung 2021 brachte neue Vip-Bereiche und exklusivere Dienstleistungen, konnte jedoch die finanzielle Lage nicht nachhaltig verbessern. Mit Whittakers Tod wurden dann sämtliche Zukunftspläne auf Eis gelegt. House of Son Amar entschuldigte sich dem Ultima-Hora-Bericht zufolge bei den betroffenen Mitarbeitern und betonte, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Man bedauere die Auswirkungen auf die Belegschaft und danke für die langjährige Zusammenarbeit.