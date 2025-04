Nach Pleiten-Schließung: Besitzer wollen Mallorcas größte Showbühne in Landhotel verwandeln

Auf dem traditionsreichen Landgut Son Amar auf Mallorca soll nach dem Aus der jahrzehntelang unter anderem für Dinnershows genutzten Event-Finca ein neues Kapitel beginnen: Die Eigentümer planen, das weitläufige Anwesen an der Straße von Palma nach Sóller in ein Agrotourismus-Hotel mit Wellnessbereich und bis zu 50 Unterkunftsplätzen umzuwandeln. Die Pläne liegen derzeit zur Prüfung bei der zuständigen Gemeindeverwaltung von Bunyola.

Kern des Vorhabens ist die Umnutzung bestehender Gebäude auf dem Grundstück, das sich über mehrere Parzellen erstreckt. Das Hauptgebäude sowie mehrere Nebengebäude und eine historische Mühle sollen renoviert und modernisiert werden. Geplant ist unter anderem, die Mühle in einen Spa-Bereich zu verwandeln. Der bauliche Eingriff bleibt dabei laut Behörden ohne nennenswerte Umweltauswirkungen – ein Punkt, der für die Genehmigung von Bedeutung ist.



Behördliche Hürden für das neue Nutzungskonzept

Das Hotel soll 24 Wohneinheiten mit insgesamt 50 Betten umfassen. Die Räume verteilen sich auf drei Stockwerke und sollen über eine Rezeption, ein Restaurant, eine Bar, einen Laden sowie eine Fahrradwerkstatt ergänzt werden. Dennoch könnte die tatsächliche Kapazität geringer ausfallen: Eine Entscheidung der balearischen Umweltbehörde verweist auf das geltende, dem zufolge in ausgewiesenen Agrargebieten nur maximal 24 Bettenplätze öffentlich angeboten werden dürfen. Ob das Projekt in dieser Form genehmigungsfähig ist, muss die Gemeinde Bunyola noch entscheiden.

Auch die Außenbereiche der Finca sollen neugestaltet werden – mit internen Wegen und landschaftlicher Integration einheimischer Vegetation. Ziel sei ein nachhaltiger, landschaftsschonender Tourismusbetrieb mit historischem Charakter. Derzeit ist das Anwesen offiziell als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen, was besondere Vorgaben für eine touristische Nutzung mit sich bringt.



Showbühne mit Geschichte: Vom Dinner-Spektakel zur Insolvenz

Der Wandel von Son Amar erfolgt aus wirtschaftlicher Not heraus. Erst vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der Showbetrieb eingestellt wird. Rund 150 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. Die Betreiber hatten ihre Belegschaft per Beschäftigungsregulierungsplan (ERE) über das Aus informiert. Der traditionsreiche Veranstaltungsort konnte trotz Investitionen von rund 50 Millionen Euro in den vergangenen Jahren nicht wirtschaftlich betrieben werden.

Nach eigenen Angaben kämpfte das Unternehmen mit kontinuierlichen Verlusten und einer fehlenden Unterstützung durch lokale Institutionen. Die Coronapandemie, gestiegene Betriebskosten und der Rückgang internationaler Großveranstaltungen gelten als weitere Belastungsfaktoren. Die für 2024 geplanten Shows wurden abgesagt – der einstige Glanz von Son Amar ist Geschichte. Ob die Finca als Landhotel eine zweite Chance bekommt, liegt nun in den Händen der Behörden.