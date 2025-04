Son Servera engagiert sich für Nachhaltigkeit mit der Energy Challenge

Herausforderung erfüllt. Bewusstsein, Nachhaltigkeit und eine gute Umwelt gingen Hand in Hand auf dem Weg in eine grüne Zukunft. Son Servera auf Mallorca zeigte sein Engagement für die Umwelt, und auf der zentralen Plaça de Sant Joan fand eine neue Ausgabe der Energy Ariya Challenge statt. Insgesamt 120 Schüler nahmen an den verschiedenen Aktivitäten teil: 60 Schüler der Schule Na Penyal in Cala Millor und weitere 60 Schüler der Schule Jaume Fornaris. Das Rathaus von Son Servera wollte sich dieser Herausforderung anschließen, um zu zeigen, dass körperliche Aktivität auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten kann. Der Tag war ein großer Erfolg.

Die ersten Schüler, die teilnahmen, waren die Schüler der Schule Na Penyal in Cala Millor. Die mehr als zwei Kilometer, die die Schule im Küstengebiet von der Plaça de Sant Joan trennen, wurden zu Fuß auf dem Fahrradweg zurückgelegt, um Schritte in Richtung nachhaltige Mobilität zu unternehmen. Das Ziel der Energy Ariya Challenge ist es, die Umweltverschmutzung zu bekämpfen und erneuerbare Energien zu fördern. Es geht darum, in den jungen Menschen einen Samen zu pflanzen, damit das Anliegen, für einen besseren Planeten zu kämpfen, in ihnen geboren wird und wächst.

Die Plaça de Sant Joan beherbergte eine Reihe von Aktivitäten

Der zentrale Platz war in verschiedene Bereiche unterteilt, in denen sich die Teilnehmer den ganzen Vormittag über bewegten. Sie alle hatten ein gemeinsames Ziel: die Umwelt. Sechs stationäre Fahrräder, die mit einem Gerät verbunden waren, wurden aufgestellt. Jedes Pedal erzeugte grüne Energie. Die Teilnahme diente dazu, die maximal mögliche Summe zu erreichen. Dies wurde auf Computern visualisiert, die jede Minute jeder Leistung meldeten.

Außerdem gab es einen Recycling-Workshop, in dem die Schüler zeigen konnten, ob sie ihre Lektion über die richtige Mülltrennung gelernt haben. Sie nahmen an einem Wettlauf teil, wer die auf Karteikarten gezeichneten Abfälle am schnellsten und korrekt in die vorbereiteten Behälter einwerfen konnte. Im Mobilitäts-Workshop wurde ein Video über nachhaltige Mobilität gezeigt, und die Schüler konnten eine Reihe von Fragen beantworten, um zu sehen, was sie gelernt hatten. Wie bei einem Spiel wurden Fragen gestellt, die mit "richtig oder falsch" beantwortet werden mussten. Sätze wie "mit unseren Mobilitätsgewohnheiten können wir unsere Stadt besser machen" oder "Elektrofahrzeuge rauchen nicht und machen keinen Lärm" waren einige der Fragen.

Um 11 Uhr lösten die Schulen einander ab

Eine weitere Aktivität weckte große Erwartungen, denn es stand viel auf dem Spiel: die Gestaltung des Plakats der Energy Ariya Challenge für 2026. Und die vorgeschlagenen neuen Logos waren sehr kreativ. Um 11 Uhr übernahmen die 60 Schülerinnen und Schüler der fünften Grundschulklassen der Schule Jaume Fornaris alle Aktivitäten, während die anderen Schülerinnen und Schüler ein Stück Null-Kilometer-Obst aßen.

Am Ende jeder Aktivität gab es einen Preis: eine typisch mallorquinische Tomate (Tomàtiga de Ramallet), die jeder Teilnehmer mit nach Hause nehmen konnte, sowie ein Geschenk der Gemeindeverwaltung: eine Recycling-Tonne für die organische Fraktion, die von den verschiedenen Regierungsmitgliedern Maria Ángela Brunet (Umwelt), Neus Galmés (Kulturerbe) und Marga Bonet (Soziale Dienste und Bürgerbeteiligung) überreicht wurde.

Gemeindepolitiker ziehen positive Bilanz

Diese Werte, die von der Energy Ariya Challenge verteidigt werden, wurden vom Rathaus von Son Servera geteilt. Der Bürgermeister Jaume Servera ließ es sich nicht nehmen, in die Pedale zu treten. Er sagte, dass "unsere Bewertung dieses Tages sehr positiv ist. Die Jugendlichen werden sich der Bedeutung des Klimawandels bewusst, engagieren sich für Nachhaltigkeit und verteidigen die Umwelt. Sie konnten sehen, wie man richtig recycelt und wie man den Sport fördert. Die Kinder sind sich der Notwendigkeit bewusst geworden, sich für saubere Energie einzusetzen."

Die Leiterin der Umweltabteilung betonte: "Wir haben uns sehr gefreut, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Wir sind der Meinung, dass es eine Möglichkeit ist, den Kindern auf spielerische Weise die Bedeutung des Umweltschutzes nahe zu bringen", und sie fügte in Bezug auf die Tomatenpflanze hinzu, dass "die Übergabe dieses Setzlings bedeutet, dass sie die Verantwortung übernehmen, die Pflanze zu pflegen, damit sie ihre Früchte ernten können."

Maribel Sansó, die Gemeinderätin für Bildung, betonte, dass "es sich um eine sehr dynamische Aktivität handelt. Die Kinder lernen, dass sie sich engagieren müssen, dass sie reduzieren, recyceln und wiederverwenden müssen, um die Umwelt zu schützen". Da es sich um eine körperliche Aktivität handelt, betonte der Gemeinderat für Sport, Raúl Cardoso, dass "wir den Sport mit dem Umweltaspekt verbinden. Es ist uns auch gelungen, das Zentrum mit einem anderen Vorschlag dynamischer zu gestalten."

Saubere Energien sind bereits Teil des Unterrichts

Die Schüler zeigten, dass sie sehr gute Gewohnheiten haben und dass im Vorfeld dieser Aktivitäten alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, in den Klassenzimmern behandelt wird, wie zwei der Lehrerinnen, die die Kinder begleiteten, Petra Maria Jaume und Antònia Planisi, betonten: "Auf anschauliche und praktische Weise entdecken sie, wie man zu sauberen Energien übergeht und wie man recycelt", und in der Tat haben sie in der Schule Jaume Fornaris kürzlich an einem Projekt zu erneuerbaren Energien gearbeitet.

All diese Aktivitäten, die das Zentrum mit Leben erfüllten, waren möglich dank des Rathauses von Son Servera, der Minsterium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie und Nissan Nigorra Baleares sowie der Zusammenarbeit mit der Saica-Stiftung, TBC, Viveros can Juanico, Cash & Carry Rotger oder Agromart.