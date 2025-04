Motorworld Mallorca eröffnet: So sieht das neue Auto-Erlebniszentrum von innen aus

Wer dachte, auf Mallorca sei nach Kathedralen, Küstenwanderwegen und Cocktailbars wirklich jede Sehenswürdigkeit erfunden worden, darf jetzt umdenken – und umparken. Seit diesem Wochenende hat die Insel ein neues Ziel für PS-Pilger: die Motorworld Mallorca. Auf dem Gelände eines ehemaligen Coca-Cola-Werks zwischen Flughafen und Palma wartet ab sofort auf 80.000 Quadratmetern eine Mischung aus Showroom, Werkstatt, Eventhalle und Gastronomie – kurz: ein Erlebniszentrum für alle, bei denen das Herz beim Klang eines V8 schneller schlägt. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet und versteht sich als Treffpunkt für Mobilität, Fahrkultur, Lifestyle und Events.

Offiziell eröffnet wurde das Zentrum am Freitagabend bei einer feierlichen Gala mit rund 1000 geladenen Gästen. Unter den Besuchern: zahlreiche Prominente, die der neuen PS-Pilgerstätte auf Mallorca einen glanzvollen Start bereiteten. Schauspieler Martin Semmelrogge, die Immobilienunternehmer Britt und Alex Jolig, Promi-Makler Marcel Remus, Moderatorin Jana Azizi und Boxengassen-Legende Kai Ebel ließen sich das Event nicht entgehen. Bei Live-Musik, Kulinarik und einem exklusiven ersten Blick auf die automobilen Highlights feierten Gäste und Gastgeber bis in die Nacht hinein – standesgemäß zwischen Chrom, Champagner und Motorensound.

Mobile Leidenschaft mit viel Glas, Glanz und Gänsehaut

Im Mittelpunkt steht die Liebe zum Automobil – und das in all seinen Facetten. In der neuen Dependance auf Mallorca zeigt Motorworld, was der Begriff "Mobilitätserlebniszentrum" bedeuten kann. Präsentiert werden Fahrzeuge, die man sonst eher hinter Absperrbändern auf Messen oder in Sammlergaragen vermutet: Supercars, Hypercars, seltene Klassiker, edle Motorräder und sogar Boote. Der Clou: Viele dieser Preziosen sind nicht bloß zur Schau gestellt – sie sind auch käuflich. Wer also schon immer mal mit einem 1960er-Jaguar E-Type in den mallorquinischen Sonnenuntergang rollen wollte, könnte hier fündig werden.

Wer PS-starke Autos liebt, kommt hier ganz auf seine Kosten. Foto: privat

Besonders eindrucksvoll: die gläsernen Einstellboxen. Diese High-End-Garagen bieten Fahrzeugbesitzern die Möglichkeit, ihre Autos unter optimalen klimatischen Bedingungen zu lagern und gleichzeitig öffentlich zu präsentieren. Eine Art Kunstgalerie auf Rädern – nur eben mit Motoröl statt Leinwandfarbe. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Werkstätten, in denen Restaurierung, Wartung und Zubehörservice geboten werden. Händler-Shops bieten hochwertige Accessoires, Ersatzteile und markenspezifische Produkte. Kurz: Wer hierher kommt, findet nicht nur Technik, sondern auch Ästhetik – und zwar auf allen Ebenen.

Zwischen Werkstattflair und Wiener Schnitzel

Auch gastronomisch wird einiges geboten. Das "Motorworld Inn" ist nicht nur ein Restaurant, sondern Teil des Gesamtkonzepts. Stilistisch erinnert es an eine historische Werkstatt – mit Originalteilen, Oldtimer-Accessoires und vielen kleinen Details, die Liebhaber der Autokultur entzücken dürften. Die Speisekarte ist eine kulinarische Spritztour durch die wichtigsten Automobilnationen: USA, Italien und Deutschland. Vom saftigen Burger über würzige Pasta bis zum goldgelben Schnitzel reicht das Angebot – frisch zubereitet und, wo möglich, mit regionalen Zutaten. Vegetarische und vegane Optionen sind ebenfalls fester Bestandteil des Menüs.

Die Haupthalle der neuen Motorworld Mallorca. Foto: privat

Ein Highlight – im wörtlichen Sinne – ist die große Rooftop-Terrasse. Von hier aus blickt man nicht nur auf die Anlage selbst, sondern auch auf das Hinterland der Insel. Loungemöbel, schattige Plätze unter Sonnenschirmen und eine gut sortierte Outdoor-Bar sorgen für echtes Urlaubsgefühl – ohne dass man dafür den Motor abstellen muss. Und wer es etwas privater mag: Auch exklusive Dinings in abgetrennten Bereichen oder auf der Dachterrasse sind möglich.

Eventhalle mit Drehmoment – und Café für die kleine Pause

Dass Motorworld nicht nur ein Ort für Sammler und Schrauber sein will, zeigt sich auch im Eventbereich. Die „Motorworld Hall“ bietet auf 2350 Quadratmetern Platz für Präsentationen, Tagungen, Konferenzen oder Firmenfeiern – mit flexiblen Raumgrößen für Gruppen von 2 bis 2000 Personen. Ergänzt wird das Ganze durch elf weitere Tagungsräume, Indoor- und Outdoor-Flächen sowie zahlreiche technisch modern ausgestattete Veranstaltungsbereiche. Wer ein Auto präsentieren oder eine Produktneuheit im stilvollen Rahmen vorstellen möchte, dürfte hier fündig werden.

Und weil nicht jeder gleich mit dem Porsche vorfährt, gibt es auch das „Motomio“-Café – eine kleine Wohlfühlinsel mit duftendem Kaffee, belegten Bagels, Croissants und hausgemachtem Kuchen. Ideal für eine Verschnaufpause beim Sightseeing oder einen schnellen Espresso mit Aussicht. Und wer keine Zeit zum Verweilen hat, kann seine Lieblingsgerichte einfach mitnehmen – während man an der Bar noch einen Aperitif genießt.

Ein Ort, der bleibt – nicht nur für Benzinbrüder

Mit der Motorworld Mallorca bekommt die Insel ein neues Highlight, das weit über klassische Touristenattraktionen hinausgeht. Der zweistellige Millionenbetrag, den die Betreiber investiert haben, dürfte sich nicht nur für Liebhaber lohnen. Rund 150 Arbeitsplätze sollen entstehen, viele davon dauerhaft. Gleichzeitig ist der Eintritt kostenlos, das Gelände offen für alle. Ein Ort also, der Mobilität nicht nur ausstellt, sondern erlebbar macht – für Schrauber, Sammler, Genießer und alle, die ihre Mittagspause lieber neben einem Aston Martin als neben einem Plastikstuhl verbringen.