Nanu! Am Ballermann entsteht ein nagelneues Kongresszentrum

An der Playa de Palma auf Mallorca entsteht ein neues Kongresszentrum, das künftig jährlich rund 50 Fachveranstaltungen beherbergen soll. Das sogenannte Aubamar Convention Center, das derzeit in die letzte Bauphase eintritt, wird voraussichtlich im Juni 2025 eröffnet. Ziel sei es, den Geschäftstourismus auf Mallorca ganzjährig zu fördern und so die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Sommersaison zu verringern, hieß es in einer Pressemitteilung.

Hinter dem Projekt steht die mallorquinische Hotelgruppe Aubamar Hotels. Deren Geschäftsführer Onofre Pascual sieht in dem Zentrum einen wichtigen Impuls für die Region: „Wir wollen dazu beitragen, die Playa de Palma als Ziel für professionellen Tourismus zu etablieren – auch außerhalb der Hauptsaison." Bereits während der Bauzeit waren über hundert Fachkräfte im Einsatz, nach der Eröffnung sollen ähnlich viele Arbeitsplätze entstehen. Fokus auf Nachhaltigkeit und lokale Verbundenheit Gestaltet wurde das Kongresszentrum von lokalen Architekturbüros. Bei der Innenausstattung wurde auf natürliche Materialien wie Holz gesetzt, mit besonderem Augenmerk auf Akustik und Tageslicht. Auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Sonnenkollektoren sollen zur Energieversorgung beitragen. „Wir sind ein mallorquinisches Unternehmen und wollen, dass man das in jedem Detail erkennt", betont Pascual. Das Zentrum wird Teil des bestehenden Hotelangebots der Gruppe sein. Neben Veranstaltungsräumen stehen damit auch Übernachtungsmöglichkeiten und ergänzende Dienstleistungen zur Verfügung. Laut Pascual ist die Lage der Playa de Palma ideal für das sogenannte MICE-Segment – also für Tagungen, Incentive-Reisen, Kongresse und Events. Beitrag zur touristischen Neuausrichtung des Urlaubsortes Mit dem Bau des Zentrums verfolgt die Hotelgruppe auch ein langfristiges Ziel: Die touristische Umgestaltung der Playa de Palma. Statt Massentourismus im Sommer soll künftig ein diversifizierteres Angebot entstehen, das mehr Wertschöpfung über das ganze Jahr bringt. Die Eröffnungsveranstaltung für das neue Kongresszentrum ist für Ende Juni geplant. Das genaue Programm wird derzeit vorbereitet.