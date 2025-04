Boote, Business und Champagner: Palmas Boatshow startet mit Sonnenschein und Superyachten

Mit Sonne, Stil und Superyachten hat an diesem Mittwochvormittag (30.4.) pünktlich um 10 Uhr die Palma International Boat Show (PIBS) 2025 an der alten Mole im Hafen von Palma de Mallorca ihre Tore geöffnet. Die Veranstalter setzen auch in diesem Jahr auf ein bewährtes Konzept aus Fachmesse, Lifestyle-Event und Publikumsmagnet – und hoffen, die Rekordzahlen des Vorjahres zu übertreffen. Bis zum 3. Mai können Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr über die Stege im Hafen Moll Vell flanieren, zwischen Motorbooten und Luxusyachten, direkt im Schatten der Kathedrale La Seu.

Rund 295 Aussteller aus aller Welt präsentieren ihre Produkte – von modernen Segelyachten bis hin zu Hightech-Navigation, Wasserspielzeug und nachhaltigen Ausstattungen. Im vergangenen Jahr kamen über 28.000 Besucher, und bereits am ersten Messetag herrschte reges Interesse. „Wir sehen schon jetzt viele hochwertige Kontakte“, berichten Aussteller übereinstimmend. Ein Tor zur Welt der Superyachten Besonderer Publikumsmagnet ist auch 2025 das „Palma Superyacht Village“: Über 60 zum Verkauf stehende Yachten mit einer Länge von mehr als 24 Metern liegen dort am Kai, betreut von international renommierten Brokerhäusern. Neu ist in diesem Jahr der erweiterte Bereich für neue Superyacht-Projekte nationaler und internationaler Werften im Club de Mar auf der gegenüberliegenden Seite des Hafen – erreichbar per Golfcart oder Shuttleboot. Dabei bleibt die Messe vergleichsweise zugänglich: Der Eintritt kostet ab 12 Euro – deutlich weniger als etwa bei der exklusiven Monaco Yacht Show, bei der eine Tageskarte fast 700 Euro kostet. „Palma öffnet die Welt der Superyachten für ein breiteres Publikum“, heißt es von den Organisatoren. Techniktrends und Branchen-Treffpunkt Auch technologische Innovationen stehen im Fokus: Ausgestellt werden unter anderem neue Sicherheitslösungen, High-End-Entertainment für Yachten und digitale Assistenzsysteme für Navigation. Im Publikum finden sich neben Yachtbesitzern auch Branchenexperten, Ausbildungsanbieter, Designer und Medienvertreter. An den Wochenenden kommen zusätzlich viele Einheimische, Touristen und Hobbykapitäne. Abends wird es dann gesellig: Mit Live-Musik, Champagner und Networking-Veranstaltungen verwandelt sich die Boat Show in ein internationales Branchentreffen unter freiem Himmel. „Die Atmosphäre hier ist einmalig – professionell und entspannt zugleich“, sagt ein deutscher Yachtmanager. Die Palma International Boat Show läuft noch bis einschließlich Samstag, 3. Mai. Tageskarten sind für 12 Euro erhältlich, ein Mehrtagespass kostet knapp 49 Euro und kann online unter tomaticket.es gebucht werden.