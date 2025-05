Einkaufen am Feiertag: Diese Geschäfte haben am 1. Mai auf Mallorca geöffnet

Wie in Deutschland ist auch in Spanien und auf Mallorca der 1. Mai ein Feiertag. Die meisten Menschen bleiben am Tag der Arbeit zu Hause und auch die meisten Geschäfte sind geschlossen. Das gilt auch für Behörden, staatliche Einrichtungen sowie Schulen und Kitas. Es gibt aber auch Ausnahmen, denn einige Supermärkte, Läden und Drogerien werden dennoch betrieben. Welche das sind, lesen Sie mit MM.

Beispielsweise sind einige Lidl-Filialen auf Mallorca auch am Feiertag geöffnet, etwa die in Peguera und Palmanova. Auch viele der sogenannten Express-Filialen von Eroski werden am Donnerstag, 1. Mai, betrieben. Auch die Müller-Filialen an der Plaça Espanya in Palma de Mallorca sowie in Santa Ponça werden an diesem Donnerstag wie gewohnt geöffnet sein. Währenddessen bleiben alle Filialen von Mercadona, der größten Supermarktkette Spaniens, geschlossen.

Wann welche Supermarktfiliale in Ihrer Nähe auf Mallorca geöffnet hat, können Sie auch im Filialfinder der jeweiligen Marke einsehen. Dafür geben Sie unter folgenden Links Ihre Postleitzahl oder Ihren Ort ein. Hier finden Sie die Filialfinder für Lidl, Carrefour, Eroski, Mercadona, Aldi und Müller.

Hier können Sie am Feiertag shoppen

Wer diesen Feiertag für eine Shoppingtour nutzen will, muss auf die großen Zentren – wie etwa Fan und Portopi – verzichten. Das Mallorca Fashion Outlet in der Nähe von Marratxí öffnet seine Türen aber für Besucher, zu den gewohnten Zeiten zwischen 10 und 22 Uhr. Auch Ikea in Palma de Mallorca wird von 9.30 bis 22 Uhr betrieben. In Palma de Mallorca kann auch in der kleinen Corte-Inglés-Filiale an der Einkaufsstraße Jaume III eingekauft werden. Im touristischen Zentrum der Inselhauptstadt werden unter anderem auch Zara und C&A geöffnet sein.

In Palma de Mallorca gibt es mehrmals im Jahr auch verkaufsoffene Feiertage. Die vollständige Liste können Sie hier einsehen. Unter diesem Link finden Sie außerdem alle spanischen und mallorquinischen Feiertage.