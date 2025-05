Die Energy Challenge rollt in Sant Joan in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft

Schüler der Schule Son Juny nahmen am Mittwoch an diversen Angeboten teil, um von sauberer Energie, Recycling und Mobilität mit der Energy Ariya Challenge zu lernen. | Ultima Hora

Eine Möglichkeit, mit Spaß zu lernen und die im Klassenzimmer erarbeiteten Konzepte in die Praxis umzusetzen. So definierten die Schüler der Schule Son Juny in Sant Joan auf Mallorca, die gestern an der ersten Ausgabe dieser Initiative in der Gemeinde teilnahmen, die Energy Ariya Challenge. Der Tag, an dem es um Nachhaltigkeit und saubere Energie geht, hat es geschafft, Teil des Schulalltags und des Projekts zu werden, das auf direkter Beteiligung und Experimenten basiert. Diese Eigenschaften hat die Energy Ariya Challenge, die durch Nähe und Spaß eine andere und praktischere Art des Lernens über Energie und nachhaltige Mobilität vermittelt.