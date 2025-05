Debatte und Gedankenaustausch über Nachhaltigkeit beim eForum eMallorca Experience

Die Debatte und der Gedankenaustausch über Nachhaltigkeit bei eMallorca Experience hat einen Namen: eForum. Eine Plattform, auf der die heißesten Themen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung auf den Tisch kommen und von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen eingehend analysiert werden. Es findet am 10. und 11. Juni im Aljub-Saal des Es Baluard Museum für zeitgenössische Kunst von Palma statt.

Das eForum eMallorca Experience 2025 findet am Dienstag, den 10. und Mittwoch, den 11. Juni im Es Baluard Museum, Aljub-Saal, statt. Die diesjährige Ausgabe wird einen eingehenden Blick auf die neuesten Themen in den Bereichen Klimawandel, ökologische Nachhaltigkeit, Stadtentwicklung, Technologie im Dienste der Umwelt und des Tourismus und der Kreislaufwirtschaft werfen. Auf dem Programm stehen mehr als zwanzig Experten, die ein breites Spektrum an Perspektiven aufzeigen, wie wir beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft für alle vorankommen können.

Dieses Forum bietet nicht nur die Gelegenheit, von führenden Experten auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit zu lernen, sondern auch andere Fachleute zu treffen, die sich für die Zukunft engagieren, und neue Ideen, Inspirationen und Lösungen zu entwickeln, um zu einer Welt im Einklang mit der Umwelt beizutragen und das Bewusstsein zu schärfen. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, mit Experten und Kollegen in Kontakt zu treten, Erfahrungen und Lösungen auszutauschen und von bewährten Verfahren zu lernen.

Eine einzigartige Gelegenheit, sich über die Fortschritte, Herausforderungen und Lösungen im Bereich der Nachhaltigkeit auf der ganzen Welt auszutauschen und zu informieren.

Programm und Sprecher

Heute das Morgen erschaffen

Dienstag, 10. und Mittwoch, 11. Juni, im Es Baluard Museum, Aljub-Sal, Palma

Sitzung 1 - Die Erde im Gleichgewicht. Herausforderungen und Lösungen für einen lebendigen Planeten

Dienstag, 10. Juni von 9.30 bis 13.30 Uhr

In einem globalen Kontext, der durch ökologische Spannungen und die Energiewende geprägt ist, ist unsere Fähigkeit, diese Herausforderungen in Möglichkeiten umzuwandeln, von grundlegender Bedeutung. Eine Einladung zum Nachdenken und zur Kreativität, um herauszufinden, wie die Widrigkeiten des Klimawandels und der Ressourcenverknappung zum Funken für eine positive Entwicklung werden können. Eine Metamorphose, die uns den Weg zu einer nachhaltigeren und geschützteren Zukunft für alles Leben auf unserem Planeten ebnen wird.

9:30h ERÖFFNUNG

9:40h EINFÜHRUNG. Umweltjournalismus, der beste Impfstoff gegen Falschmeldungen - María García de la Fuente. Präsidentin der Vereinigung der Umweltjournalisten

9:50h Die unbequeme Realität des Klimawandels - Álvaro Rodríguez. Generalkoordinator des Projekts "Climate Reality" in Spanien

10:20h Das Risiko der Wüstenbildung auf den Balearen: eine stille Bedrohung - Enrique Morán. Professor für Geographie, Universitat de les Illes Balears - UIB

10:40h Klimawandel: Fakten, Auswirkungen und Innovation - Mario Picazo. Meteorologe und Professor für Klimawandel

11:20h KAFFEE-PAUSE

11:50h Saubere und sichere Energie: Utopie oder erreichbare Realität? - Mercedes Ballesteros. Direktorin der Energieabteilung des CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas

12:20h Erneuerbare Energien auf den Balearen. Gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen - Diego Viu. Generaldirektor für Kreislaufwirtschaft, Energiewende und Klimawandel der Regierung der Balearischen Inseln

12:40h RUNDER TISCH. Die Erde im Gleichgewicht. Herausforderungen und Lösungen für einen lebendigen Planeten - Diego Viu. Generaldirektor für Kreislaufwirtschaft, Energiewende und Klimawandel der Regierung der Balearischen Inseln - Enrique Morán. Doktortitel in Geographie von der UIB - Universitat de les Illes Balears - Álvaro Rodríguez. Generalkoordinator des Projekts "Klima-Realität" in Spanien - Mercedes Ballesteros. Direktorin für Energie und Klima am CIEMAT - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas - Damià Gomis. Direktor des Interdisziplinären Labors für Klimawandel der UIB - Moderator: María García de la Fuente. Präsidentin der Vereinigung der Umweltinformationsjournalisten

13:30h ENDE DER SITZUNG

2. Sitzung - Städtische Innovation. Technologien für grünere und effizientere Städte

Dienstag, 10. Juni von 15.30 bis 18.30 Uhr

Mit Blick auf die Zukunft versuchen wir, die Umweltbelastungen in unseren städtischen Zentren zu verringern, die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, neu zu erfinden und die Struktur unserer Städte zu perfektionieren. Dieses globale Bestreben bringt uns nicht nur den international geteilten Idealen der Nachhaltigkeit näher, sondern führt auch zu einer besseren Lebensqualität für die Stadtbewohner, zu einer nachhaltigeren und bewussteren Entwicklung und zum Einsatz der modernsten Technologien im Kampf gegen die Geißeln des Klimawandels.

15:30h Einführung - May López. Direktorin für Entwicklung bei Empresas por la Movilidad Sostenible

15:40h Der erste Satellit der Balearen: globale Vision, lokales Handeln - Rafel Jordà. Gründer und CEO von Open Cosmos

16:10h Cities to stay: Wohlstand im Angesicht des Klimawandels - Elena Goicolea. Architektin. Expertin für Nachhaltigkeit und urbane Resilienz

16:40h Effizientes Bauen durch industrialisiertes Bauen: eine nachhaltige Antwort auf das Wohnungsproblem auf den Balearen und in Spanien - Mateu Oliver. Dekan der offiziellen Hochschule für Wirtschaftsingenieure

17:00h RUNDER TISCH. Städtische Innovation. Technologien für grünere und effizientere Städte - Elena Goicolea. Architektin. Expertin für Nachhaltigkeit und urbane Resilienz - Carmen Alomar. Präsident der Vereinigung der Umweltschützer der Balearen - Mateu Oliver. Dekan der offiziellen Hochschule für Wirtschaftsingenieure - Carlos Carmona. Entwicklungsleiter von Qwello - Moderator: May López. Direktorin für Entwicklung bei Companies for Sustainable Mobility

Lebendige Häfen, blühende Städte: Hafenmanagement und städtisches Wohlergehen

17:45h REDE UND RUNDER TISCH Mit der Teilnahme von u.a.: Javier Sanz. Präsident der Hafenbehörde der Balearischen Inseln - APB - Antonio Ginard. Direktor der Hafenbehörde der Balearischen Inseln - APB - Moderator: Pep Verger. Direktor von El Económico

18:35h ENDE DER SITZUNG

3. SITZUNG - Die Kulturlandschaft der Serra de Tramuntana, Weltkulturerbe

Dienstag, 10. Juni von 18.45 bis 19.45 Uhr

Die Serra de Tramuntana wurde von der Unesco in der Kategorie Kulturlandschaft zum Weltkulturerbe erklärt. Damit wird die Interaktion zwischen Mensch und Natur gewürdigt, die seit Jahrhunderten die Landschaft umgestaltet, Grenzen mit Weisheit überwunden und knappe natürliche Ressourcen mit Intelligenz genutzt hat. Das Ergebnis ist ein monumentales Werk, das Kultur, Tradition, Ästhetik, Spiritualität und Identität miteinander verbindet. Das Konsortium Serra de Tramuntana setzt sich für die Erhaltung und Förderung all dieser Werte ein, wobei es die lokale Bevölkerung einbezieht und eine nachhaltige Bewirtschaftung sicherstellt.

18:45h EINFÜHRUNG - Paquita Marí. Direktorin der Wochenzeitung Sóller

18:50h Eine nachhaltige Zukunft für ein lebendiges Erbe - Antoni Fuster. Conseller de Presidència del Consell de Mallorca

19:10h DIALOG. Das Management der Serra de Tramuntana: auf dem Weg zu einem widerstandsfähigen Modell - Lluís Vallcaneras. Leiter des Konsortiums Serra de Tramuntana - Antoni Solivellas. Direktor der Serra de Tramuntana - Moderator: Paquita Marí. Direktorin der Wochenzeitung Sóller.

19:45h ENDE DER SITZUNG

4. SITZUNG - Die positiven Auswirkungen des Tourismus. Auf dem Weg zu einem regenerativen Modell

Mittwoch, 11. Juni von 9.15 bis 13.30 Uhr.

Die derzeitige Situation erfordert eine Neudefinition der Tourismusindustrie. Das wachsende Umweltbewusstsein und die Suche nach verantwortungsvollen Praktiken sowie die Notwendigkeit, die Überlastung der begehrtesten Reiseziele der Welt, wie z.B. der Balearen, zu bekämpfen, haben zu einer entscheidenden Debatte in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung geführt. Der Schlüssel liegt darin, ein Gleichgewicht für diese Orte zu finden, die nicht nur wirtschaftlich florieren, sondern auch ihre natürlichen Ressourcen, ihr kulturelles Erbe und die Beziehungen zwischen Touristen und Einwohnern schützen wollen.

9:15h ERÖFFNUNGSSITZUNG - Alejandro Sáenz de San Pedro. Minister für Unternehmen, Beschäftigung und Energie der Regierung der Balearischen Inseln.

9:30h EINFÜHRUNG - Alicia Mateos. Journalistin bei Ultima Hora.

9:35h Wie Nachhaltigkeitszertifizierungen im Tourismus die positiven Auswirkungen des Tourismus beeinflussen - Jordi Castelló. Experte für nachhaltigen Tourismus.

10:05h Jenseits des Reiseziels: Nachhaltigkeit im Tourismus, Technologie und Datenmanagement im digitalen Zeitalter. - Estrella Díaz. Professorin für Marketing und Marktforschung an der Universität von Castilla-La Mancha. Expertin für Marketing und intelligenten Tourismus.

10:35h Mallorca: Auf dem Weg zu einem verantwortungsvollen Tourismus, der die Koexistenz fördert. - Marcial Rodríguez. Präsident der Fundació Turisme Mallorca. Fremdenverkehrsbeauftragter, Consell de Mallorca.

10:55h RUNDER TISCH. Nachhaltiger Tourismus, ein Gleichgewicht zwischen Koexistenz und guten Praktiken in touristischen Gemeinden. - Joan Monjo. Bürgermeister von Santa Margalida - Juan Antonio Amengual. Bürgermeister von Calvià - Martí March. Bürgermeister von Pollença - Miquel Nadal. Bürgermeisterin von Sóller - Josefina Linares. Bürgermeisterin von Alcúdia - Mireia Ferrer. Bürgermeisterin von Capdepera - Moderatorin: Alicia Mateos. Journalistin bei Ultima Hora.

11:40h KAFFEE PAUSE

12:10h Zirkulärer und regenerativer Tourismus: der Weg zu wohlhabenden und widerstandsfähigen Reisezielen - Sandra Guevara. Promotion in Angewandter Wirtschaft. Gründerin und Geschäftsführerin von Circulars 4 the Future. Strategische Beraterin für regenerative Unternehmen und Organisationen.

12:40h ANSPRACHE - Gabriel Llobera. Geschäftsführer von Garden Hotels.

12:50h RUNDER TISCH (II) Das Engagement der Nachfolge für die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit des Tourismusmodells bei Garden

13:30h SCHLUSS - Margalida Prohens. Präsidentin der Regierung der Balearischen Inseln.

Anmeldungen zu der Veranstaltung werden unter diesem Link entgegengenommen.

Laden Sie das gesamte Programm hier herunter.