Can Picafort tritt bei der Energy Challenge für Nachhaltigkeit in die Pedale

Die Energy Ariya Challenge machte am Dienstag in Santa Margalida auf Mallorca Station, genauer gesagt im Küstenort Can Picafort. 160 Schüler der fünften und sechsten Klasse der Schule Vora Mar setzten ihre ganze Kraft ein, um zu lernen und dabei Spaß zu haben und sich für eine nachhaltigere Gesellschaft einzusetzen.

Der Tag fand im Freien und zum ersten Mal in diesem Jahr direkt am Meer, auf der Plaza Cervantes in Can Picafort, statt. Dort wurden die Schülerinnen und Schüler des dritten Jahrgangs in Gruppen eingeteilt, um an jeder der vorgeschlagenen Aktivitäten teilzunehmen. Die Gemeindeverwaltung von Santa Margalida hat direkt mit der Energy Ariya Challenge zusammengearbeitet und diese Erfahrung positiv bewertet. Bürgermeister Joan Monjo betonte, dass "dieses Umweltbewusstsein sowohl für die Einwohner von Santa Margalida, Can Picafort und Son Serra als auch für die Touristen, die uns jedes Jahr besuchen, sehr wichtig ist; insbesondere die Schüler, die heute an diesem Wettbewerb teilnehmen, werden die Erwachsenen von morgen sein, und es ist wichtig, dass sie mit diesem Bewusstsein für Umwelt und Sport aufwachsen".

Die Gemeinderätin für Tourismus, Handel und Umwelt, Aina Rodríguez, fügte ihrerseits hinzu, dass "wir diesen Energie-Ariya-Wettbewerb sehr positiv bewerten, weil er es uns ermöglicht, die Schüler unserer Gemeinde für die Bedeutung von Umweltaktivitäten zu sensibilisieren; hier haben sie gesehen, dass sie nicht nur Energie verbrauchen, sondern sie auch erzeugen können". Rodríguez wies darauf hin, dass "wir die Schule bald mit den Umwelterziehern besuchen werden, die von der Gemeindeverwaltung von Santa Margalida beauftragt wurden, um die Sammlung von organischem Material in Can Picafort einzuführen, damit die Kinder ihre Familien in das Recycling dieser Abfallfraktion einbeziehen können, die bisher nur in Hotels und Restaurants gesammelt wurde".

Pflanzen und Recycling

Auch die Lehrer, die die Schüler bei dieser neuen Herausforderung begleiteten, betonten, dass es sich um eine bereichernde Erfahrung handelt. Neben anderen Initiativen verfügt die Schule Vora Mar über einen eigenen Gemüsegarten, in dem ein Teil der Tomaten-, Paprika- und Auberginensetzlinge, die alle Schüler am Ende der Aktion erhielten, eingepflanzt werden sollen. Die Gemeinderätin für Umwelt, Aina Rodríguez, und die Gemeinderätin für Bildung, Cati Tous, waren für die Verteilung der Setzlinge zuständig.

Davor war Zeit für die verschiedenen Aktivitäten, die in dieser Ausgabe der Energy Ariya Challenge enthalten sind. Bei einer davon lernten die Schüler, wie man recycelt, und mussten auswählen, in welche Tonne (gelb, braun, blau, grün oder grau) die Abfälle gehören, die sie zufällig aus einem Sack entnommen hatten: Flaschen, Pappe, Papier, Plastik, Verpackungen usw. In einer anderen wetteiferten zwei Gruppen darum, wer am schnellsten Abbildungen verschiedener Produkttypen in eine Reihe von Behältern werfen konnte. Andere nahmen am Kreativraum teil, in dem Gruppen das Plakat für die Ausgabe 2026 der Energy Ariya Challenge entwarfen, ein Projekt, das in der Klasse durchgeführt wird und Kreativität und Teamarbeit fördern soll.

Es war auch Zeit für eine Pause und einen Snack mit frischem Obst. Und obwohl jeder an jedem der Vorschläge teilnahm, machte es vielen zweifellos am meisten Spaß, auf den Heimtrainern in die Pedale zu treten und zu prüfen, ob sie mit der durch ihre eigene Anstrengung erzeugten Energie ein Handy, eine Konsole oder ein anderes Gerät aufladen konnten, was sie auf einem Bildschirm in Echtzeit sehen konnten.

Praktischer Vortrag vor Strand-Kulisse

Sogar der Bürgermeister Joan Monjo und die Umwelttechniker der Gemeinde, Toni Nadal und Rafel Rosselló, wurden während einer Pause in der intensiven Aktivität, die jetzt in diesem Bereich des Rathauses von Santa Margalida beginnt, um die Sammlung von organischen Stoffen zu fördern, ermutigt, für die Nachhaltigkeit in die Pedale zu treten. "Eine weitere Initiative im Zusammenhang mit der Umwelt, die wir organisieren, ist ein Vortrag des Konsortiums für die Wiederaufbereitung der Fauna der Balearischen Inseln (COFIB), in dem erklärt wird, was zu tun ist, wenn eine Meeresschildkröte ein Nest mit Eiern an einem unserer Strände legt", erklärt Nadal.

Santa Margalida nahm an dieser neuen Ausgabe der Energy Ariya Challenge teil, mit dem Yachtclub und dem Strand von Can Picafort als Kulisse und den neugierigen Touristen, die an der Strandpromenade entlang schlenderten oder auf den Terrassen der Lokale die Sonne genossen. Ermöglicht wurde diese Aktivität durch das Rathaus von Santa Margalida, das Ministerium für Unternehmen, Beschäftigung und Energie und Nissan Nigorra Baleares sowie durch die Zusammenarbeit mit der Saica-Stiftung, TBC, Viveros Can Juanito, Agromart und Cash & Carry Rotger.

Mit der Teilnahme an der Energy Ariya Challenge macht sich Can Picafort auf den Weg in eine grünere Zukunft, in der jede Aktion zählt, um eine nachhaltigere und bewusstere Gemeinschaft aufzubauen.