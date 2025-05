DJ gewährt Einblick: Das tut sich tatsächlich hinter den Kulissen der großen Partytempel am Ballermann

Der 58-jährige DJ Jörg Schalk ist zwar nicht der König, doch vielleicht der Kronprinz der drei beliebten Lokale Oberbayern, Bolero und Regine’s an der touristisch stark frequentierten Playa de Palma. Vor dreieinhalb Jahren kam der Ostdeutsche auf die Insel – zunächst nur für kurze Zeit. Dann aber blieb er länger, da ihm ein verlockendes Angebot gemacht wurde: „Ich bekam die Chance, im legendären Oberbayern zu arbeiten, das für viele Kultstatus besitzt. Das bedeutet mir mehr als ein Job in Deutschland oder der Schweiz, wo ich als DJ das Drei- bis Vierfache verdienen würde.”

Wie beim Megapark, der Bartolomé Cursach gehört, stecken auch hinter dem Oberbayern spanische Eigentümer, die einen großen Teil der Geschicke am Ballermann bestimmen. Es handelt sich um die Brüder Toni und Miguel Pascual, die über Jahre auch Generaldirektoren des Bierkönigs in der Schinkenstraße waren. Toni Pascual hat sich inzwischen aus beiden Gastronomie-Betrieben zurückgezogen. Sein Bruder Miguel ist jedoch weiterhin Inhaber des Oberbayern, Bolero und der Diskothek Regine’s. Direkt unter ihm in der Hierarchie des Oberbayern agiert Geschäftsführer F. Javier Garcia. Dieser hat Jörg Schalk engagiert, der neben seiner Tätigkeit als DJ auch die Akquise deutschsprachiger Musiker übernimmt.

MM traf DJ Jörg Schalk zu einem Gespräch im Café Zur Krone am Ballermann. Der Manager berichtet: „An der Playa de Palma herrscht bei den Künstlern viel Kommen und Gehen. Besonders in dieser Saison gab es zahlreiche überraschende Wechsel. Doch wir haben einige Hochkaräter im Programm, etwa Olaf Henning, Melanie Müller, Markus Becker und Schäfer Heinrich.”

Andere Publikumsmagnete wie Stefan Stürmer, Carina Crone und Dragan, der „Autohändler”, haben das Oberbayern inzwischen verlassen. Solche Abschiede erfolgen, wie Schalk erklärt, oft sehr kurzfristig und ohne Vorwarnung. „Mancher Abgang traf Miguel Pascual persönlich, denn man wächst über die Zeit auch mit den Künstlern zusammen. Über die Gründe kann ich nur spekulieren, aber sicher spielen Gagen und gegenseitige Sympathien eine große Rolle.”

Große Namen und Ballermann-Stars an Land zu ziehen, sei nicht leicht, gibt Schalk zu. Vor seiner Zeit als Playa-DJ arbeitete der aus Quedlinburg in Sachsen-Anhalt stammende Disco-Manager in verschiedenen Jobs, war DJ in einem Schweizer Hotel und Musik-Redakteur, der unter anderem beim MDR und beim Reiseveranstalter Müller-Touristik die Playlists der Künstler prüfte. „An Olaf Henning kam ich nur über Kontakte aus meiner MDR-Zeit und über zwei Ecken heran”, erklärt Schalk.

Auf die Frage, wie er die Skandale um Oberbayern-Künstlerin Melanie Müller bewertet, die 2024 im Hitlergruß-Prozess vom Amtsgericht Leipzig verurteilt wurde, antwortet er prompt: „Diese Künstlerin als Nazi zu bezeichnen, ist in meinen Augen Unsinn. Melanie Müller hat lediglich eine harmlose Armbewegung gemacht, wie sie auf Bühnen oft vorkommt.” Besonders künstlerisch nimmt DJ Schalk die umstrittene ostdeutsche Ex-Dschungelkönigin, die zeitweise zwei Würstchenbuden auf Mallorca betrieb, in Schutz. „Die Medien und die Justiz haben das falsch interpretiert. Müller ist eine großartige Künstlerin, die durch ihr Auftreten und ihre Tattoos provoziert. Kürzlich hat sie sogar einen Rollstuhlfahrer ins Publikum eingebunden – so etwas ist selten.”

In Schalks intensiven Arbeitsalltag sind Networking und freundschaftliche Beziehungen zu den weiteren Diskotheken am Ballermann das A und O. Der DJ plaudert aus dem Nähkästchen und betont, dass die Wechselwirkung zwischen Künstlern und Publikum eigenen Gesetzen folgt und schwer vorhersehbar ist. „Vor kurzem trat die Kultband Dschinghis Khan mit Sänger Stefan Track bei uns auf. Die meisten Gäste feierten die Band, doch einige, vermutlich zu jung, konnten mit der Musik nichts anfangen und verließen das Oberbayern.”

40 Jahre Oberbayern

Während seines Neustarts auf Mallorca erlitt Schalk einen gesundheitlichen Rückschlag. „Wegen einer plötzlich aufgetretenen Glaskörpertrübung bin ich auf dem rechten Auge beinahe komplett erblindet. Auch das linke Auge wurde beeinträchtigt.” Trotzdem hält ihn das nicht davon ab, beruflich Vollgas zu geben: Täglich ist er von 19 Uhr bis 6 Uhr morgens als DJ tätig und betreut Künstler. Dieses Jahr feiert das Oberbayern sein 40-jähriges Bestehen. „Eine große Jubiläumsparty ist bisher nicht geplant, die Auftritte der Künstler verlaufen gewohnt ruhig.” Zudem lockt das rustikal wirkende Oberbayern laut Manager mit vergleichsweise fairen Bierpreisen: Ein halber Liter Gerstensaft kostet hier „läppische acht Euro”.