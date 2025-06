Energy Ariya Challenge fördert nachhaltiges Bewusstsein in Selva

Selva hat sich am zurückliegenden Freitag der dritten Ausgabe der Energy Ariya Challenge angeschlossen und einen spannenden Tag organisiert, an dem rund 80 Schüler der 3., 4., 5. und 6. Klasse der Grundschule CEIP Es Putxet teilnahmen. Mit viel Radfahren, Spielen und viel Spaß erlebten die Kinder dank der Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung von Selva einen Tag, an dem Nachhaltigkeit, saubere Energie und Umweltbewusstsein im Mittelpunkt standen.

Einer der besonderen Momente des Tages war zweifellos die Übergabe von Auberginenpflanzen an alle Teilnehmer. Diese Pflanzen, die großzügig von Viveros Can Juanito zur Verfügung gestellt wurden, dienen nicht nur dazu, den Kindern den Einstieg in den eigenen Anbau zu erleichtern, sondern sind auch ein Symbol für das individuelle Engagement für die Umwelt. Während des Tages durften natürlich auch die bereits bekannten stationären Fahrräder nicht fehlen, mit denen die Schüler saubere Energie erzeugten, während sie auf den Bildschirmen beobachteten, wie viele Geräte mit ihrer Kraft versorgt werden konnten. Die Teamstaffeln zum Sortieren von Abfällen und die kreativen Aktivitäten zum Entwerfen des Plakats für die Energy Challenge in 2026 nahmen ebenfalls einen wichtigen Platz bei der Veranstaltung ein. Als symbolischer Abschluss der Challenge überreichte der Bürgermeister von Selva, Joan Rotger, den Schülern das Plakat "Challenge gemeistert" und gratulierte ihnen zu ihrem Engagement, ihrer Anstrengung und ihrer Begeisterung während der gesamten Aktivität. Diese Aktivität wurde ermöglicht durch die Gemeindeverwaltung von Selva, das Ministerium für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie und Viveros Can Juanito sowie durch die Zusammenarbeit der Stiftung Saica, TBC, Nissan Nigorra Baleares, Agromart und Cash & Carry Rotger.