Porreres schließt sich der Energy-Challenge für Nachhaltigkeit an

Nachhaltige Energie und Umweltengagement standen am Sonntag in Porreres im Mittelpunkt. Die Gemeinde war zum zweiten Mal in Folge Gastgeber einer neuen Ausgabe der Energy Ariya Challenge. Die Challenge, die verschiedene Gemeinden besucht, um junge Menschen über den Umweltschutz aufzuklären und zu sensibilisieren, versammelte diesmal fast 300 Schüler, darunter Schüler der 1. Klasse der Grundschule Porreres und der 5. und 6. Klasse der beiden weiterführenden Schulen der Stadt, der Climent Serra i Servera und der Verge de Monti-Sion.

Die Gemeindeverwaltung von Porreres beteiligte sich aktiv an der Initiative und arbeitete jederzeit bei der Durchführung der Aktivität mit. Die Bürgermeisterin Xisca Mora betonte, dass "Aktionen wie diese eine wichtige und bereichernde Erfahrung für die Schüler darstellen und zeigen, dass jeder von uns seinen Beitrag zur Verbesserung unserer Umwelt leisten und versuchen kann, die Auswirkungen des Klimawandels so weit wie möglich zu mildern". Die Gemeinderätin für Umwelt, Maria Agnès Sampol, fügte hinzu, dass "die Aktivität mit der Woche des Umweltbewusstseins zusammenfällt, die die Stadtverwaltung und die Bildungseinrichtungen durchführen, was für unsere Schüler einen zusätzlichen Anreiz darstellt". Die Tatsache, dass die Aktion mit dieser Feier zusammenfiel, war ein zusätzlicher Mehrwert für die Initiative, und Lehrer und Schüler bewerteten die Aktivität als "sehr positiv", da sie es ermöglichte, das im Unterricht erworbene Wissen in den öffentlichen Raum zu übertragen und das Gelernte praktisch anzuwenden. "Die Aktivität passt zu den Umweltvorschlägen, die im Unterricht gemacht werden, und wurde daher von den Lehrerteams unserer Bildungseinrichtungen sehr gut aufgenommen", erklärte Gemeinderätin Sampol.

Sampol erinnerte auch daran, dass die Gemeindeverwaltung seit Jahren an der Sensibilisierung für Umweltfragen arbeitet, mit Kampagnen zur Kastration von Katzen, gegen Hundekot und jetzt auch zur Förderung des Eigenverbrauchs durch die Installation von Sonnenkollektoren auf kommunalen Gebäuden, damit die Anwohner sich anschließen und Stromkosten sparen sowie die Emissionen von Treibhausgasen in die Atmosphäre reduzieren können.

Den ganzen Vormittag über füllte sich die Plaza de la Vila mit Schulkindern, die unter den Augen zahlreicher Anwohner, die durch das Dorf spazierten, an verschiedenen lehrreichen und dynamischen Workshops teilnahmen, die darauf ausgelegt waren, spielerisch zu lernen. Eine der attraktivsten Aktivitäten war, wie üblich, das Fahrrad mit Stromgenerator, bei dem die Schüler kräftig in die Pedale traten, während sie auf einem Bildschirm die Menge an Strom beobachteten, die sie mit ihrer eigenen Kraft erzeugten. "Es war, als würde man live sehen, wie erneuerbare Energie funktioniert", kommentierten die Teilnehmer. Auch Vertreter der Gemeindeverwaltung, wie die Gemeinderätin für Umwelt oder der Gemeinderat für Aktivitäten und Inneres, Joan Obrador, zögerten nicht, sich ebenfalls auf die Energie erzeugenden Fahrräder zu setzen, um mit gutem Beispiel voranzugehen und sich der Begeisterung der Jüngsten anzuschließen.

An einem anderen Ort fand ein Recycling-Wettbewerb statt, bei dem die Teams ihre Fähigkeiten beim korrekten Sortieren von Abfällen unter Beweis stellen mussten. Gesunder Wettbewerb und viel Gelächter prägten diesen Workshop, bei dem auch Platz war, um etwas über die verschiedenen Arten von Containern und die Bedeutung des Recyclings im Alltag zu lernen.

Auch der künstlerische Teil der Herausforderung kam nicht zu kurz: ein kreativer Workshop zum Entwerfen des Logos für die Initiative Energy 2026. Filzstifte, frische Ideen und viel Fantasie füllten die Tische und zeigten, dass Nachhaltigkeit auch durch Kunst zum Ausdruck gebracht werden kann. Ein Vortrag über nachhaltige Mobilität, in dem die Jugendlichen Alternativen zum traditionellen Verkehr entdeckten und ihr Wissen in einem unterhaltsamen Quiz auf die Probe stellten, war ein weiterer Workshop, der während des Tages stattfand.

Um neue Kraft zu tanken, konnten die Schüler einen gesunden Imbiss genießen, der von dem lokalen Unternehmen Agromart angeboten wurde, das eine große Auswahl an frischem Obst der Saison zubereitet hatte. Melonen und Wassermelonen waren die beliebtesten Früchte und halfen am besten, die Hitze und die hohen Temperaturen zu mildern, die den ganzen Vormittag über in der Gemeinde zu spüren waren.

Als Symbol für das eingegangene Engagement und um die grüne Herausforderung auch zu Hause fortzusetzen, erhielt jeder Schüler am Ende aller Aktivitäten einen Setzling, um die Botschaft zu unterstreichen, dass auch kleine Gesten zum Schutz des Planeten beitragen.

Diese Aktivität wurde ermöglicht durch die Gemeindeverwaltung von Porreres, das Ministerium für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie sowie Nissan Nigorra Baleares und die Zusammenarbeit mit der Stiftung Saica, TBC, Víveros Can Juanico, Agromart und Cash&Carry Rotger.

Ein ganzer Tag, an dem Spaß, Lernen und Nachhaltigkeit Hand in Hand gingen und nicht nur ökologische Werte gefördert wurden, sondern auch die Zusammenarbeit, Teamarbeit und das kritische Denken unter den Jüngsten gestärkt wurden. In einer Zeit, in der die Zukunft des Planeten konkrete Maßnahmen erfordert, werden solche Initiativen zu wirkungsvollen Instrumenten, um aus Erfahrungen zu lernen.

Porreres hat ein weiteres Jahr bewiesen, dass es bereit ist, sich schon heute den Herausforderungen von morgen zu stellen, indem es auf eine neue Generation setzt, die bewusst, aktiv und der Umwelt verpflichtet ist. Die Energy Aryia Challenge hat erneut ihr Ziel erreicht.