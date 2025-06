Elena Goicolea: "Architektur und Stadtplanung wurden für ein Klima entworfen, das es nicht gibt"

Elena Goicolea, Architektin und Expertin für Nachhaltigkeit und urbane Resilienz, verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich nachhaltiges Bauen und Resilienz. Sie hat mit Städten wie Valencia oder Las Rozas zusammengearbeitet und leitete den Innovationsknotenpunkt der Anpassungsmission der Europäischen Union. Am 10. Juni hält sie im Rahmen der Konferenz eForum 2025 den Vortrag "Städte zum Bleiben: Wohlstand trotz Klimawandel", die unter dem Titel "Heute die Zukunft gestalten" zwei Tage lang Experten aus den Bereichen Umwelt, erneuerbare Energien, Tourismus und nachhaltige Architektur im Museum Es Baluard in Palma de Mallorca zusammenbringt.

Frage: Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Architektur?

Elena Goicolea: Architektur und Stadtplanung wurden für ein Klima entworfen, das es nicht mehr gibt, ein relativ stabiles und vorhersehbares Klima. Jetzt befinden wir uns in einer Situation der Unsicherheit, in der das Klima instabil wird, in einem Ausmaß, das von unserem Handeln abhängt. Das Klima hat sich bereits verändert, und wir erleben eine Zunahme extremer Ereignisse wie Überschwemmungen, die die 500-jährige Wiederkehrperiode überschreiten, das heißt größer sind als diejenigen, die höchstens alle 500 Jahre zu erwarten sind, wie es leider in Valencia der Fall war.

Sind unsere Städte nicht auf das vorbereitet, was auf uns zukommt?

Das Abwassersystem der Städte ist nicht darauf vorbereitet, die nun regelmäßig auftretenden Starkregenfälle aufzunehmen. Wir haben die Oberflächen gepflastert und die Flüsse kanalisiert. Bei solchen Ereignissen fließt das Wasser daher ab, anstatt vom Boden aufgenommen zu werden.

Es wird immer heißer, was in den Wohnungen zu spüren ist.

Bei Rekordtemperaturen erreichen die Gebäude extreme Innentemperaturen. Die meisten Wohnungen in Spanien verfügen nicht über Systeme, die unter diesen neuen Bedingungen für angenehme Innentemperaturen sorgen.

Was passiert mit dem öffentlichen Raum?

Im Sommer werden die Städte unbewohnbar, mit sehr hohen Tagestemperaturen und heißen Nächten, insbesondere für die am stärksten gefährdeten Menschen: Kinder, ältere Menschen, Menschen mit Gesundheitsproblemen und geringem Einkommen. Und in den Küstengebieten ist der Anstieg des Meeresspiegels die große Bedrohung, von der die meisten Städte betroffen sein könnten, wenn wir das derzeitige Modell beibehalten.

Welche Instrumente stehen uns zur Verfügung, um uns anzupassen?

Es gibt viele Maßnahmen, die wir auf verschiedenen Ebenen ergreifen können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Es gibt verschiedene Arten von Maßnahmen. Institutionelle und regulatorische Maßnahmen aktualisieren die städtebaulichen und technischen Vorschriften und entwickeln beispielsweise auch Notfallpläne. Finanzielle Maßnahmen wären die Next-Generation-Fonds, die die Gebäudesanierung fördern. Was die physischen Maßnahmen betrifft, die wir an Gebäuden und Städten anwenden, können wir überflutbare Parks, Regengärten, begrünte Flächen oder Dächer schaffen. Wir können auch erneuerbare Energien erzeugen und die Gebäudehülle besser isolieren.

Was passiert mit Wohnungen, die nicht angepasst sind? Welche Folgen haben sie für ihre Bewohner?

In unseren Breitengraden können die Bewohner von wenig effizienten oder extremen Ereignissen ausgesetzten Wohnungen auf verschiedene Weise leiden. Wir können extremen Hitze- oder Kälteperioden ausgesetzt sein, die zu körperlichen und psychischen Gesundheitsproblemen führen. Die Hitzewelle, die Frankreich 2003 heimgesucht hat, forderte 15.000 Todesopfer. Die Bewohner sind Überschwemmungen mit kritischen Folgen ausgesetzt und sind anfälliger für Schwankungen der Energiepreise.

Wer leidet am meisten?

Schutzbedürftige Menschen, Kinder, ältere Menschen, Kranke und Menschen mit geringem Einkommen. Bei einer Hitzewelle fahren diejenigen, die es sich leisten können, ans Meer oder ins Schwimmbad. Diejenigen, die sich nicht fortbewegen können oder keinen Zugang haben, verfügen nicht über diese Möglichkeit. Und bei einer Überschwemmung ist es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität schwieriger, dem Wasser auszuweichen.

Sind wir im Mittelmeerraum diesen Veränderungen besonders ausgesetzt?

Laut dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimawandel (IPCC) der Vereinten Nationen ist der Mittelmeerraum eine der Regionen, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind. Zu den steigenden Temperaturen und den sintflutartigen Regenfällen kommen Dürren, Überschwemmungen, der Anstieg des Meeresspiegels und Brände hinzu. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, dass wir nicht nur die Emissionen reduzieren, sondern auch unsere Lebensräume, unsere Städte und unsere Wohnungen an ein extremeres Klima anpassen.

Ist es an der Zeit, in Pessimismus zu verfallen?

Angesichts dieser risikoreichen und dringlichen Lage dürfen wir nicht in Hoffnungslosigkeit verfallen. Es ist eine Chance, unsere Städte und unsere Lebensweise zu verändern. Allerdings müssen wir schnell handeln. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Maßnahmen, die uns helfen, dem Klimawandel zu begegnen, lebenswertere, gesündere, sicherere und prosperierende städtische Umgebungen schaffen, die zudem eine grüne Wirtschaft im Zusammenhang mit Sanierung und Innovation hervorbringen.

Warum müssen wir jetzt Maßnahmen ergreifen?

Die Anpassung der Architektur und Stadtplanung an das neue Klima ist unerlässlich, um das gegenwärtige und zukünftige Wohlergehen der Gesellschaft zu gewährleisten. Und um Städte zu bauen, in denen man bleiben, gedeihen und mit dem Planeten zusammenleben kann, anstatt gegen ihn zu kämpfen.