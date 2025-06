Sóller setzt sich mit der Energy Challenge für Nachhaltigkeit und Umwelt ein

Energie, Begeisterung und Engagement für die Umwelt erfüllten jüngst die Gemeinde Sóller, dank der Zusammenarbeit des Gemeinderats mit der neuen Ausgabe der Energy Ariya Challenge, einer lehrreichen und unterhaltsamen Aktivität, die bereits mehrere Orte auf Mallorca besucht hat, um das Umweltbewusstsein der Jüngsten zu fördern. Dieses Mal waren es mehr als 160 Grundschüler der 3., 4., 5. und 6. Klasse, die den städtischen Fußballplatz in ein echtes Freiluftklassenzimmer verwandelten. Die Schüler kamen aus fünf Schulen der Gemeinde: Sant Vicenç de Paül, Ses Marjades, Pere Cerdà, Sagrats Cors und Es Fossaret. Gemeinsam erlebten sie einen intensiven Tag, an dem Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Teamarbeit im Mittelpunkt standen.

Die Aktivitäten begannen gleich am Morgen mit kooperativen Spielen, Gruppendynamiken und Vorschlägen für aktives Lernen. Wie bei jeder Ausgabe der Energy Ariya Challenge war eine der mit Spannung erwarteten Prüfungen die Energie-Pedal-Challenge: stationäre Fahrräder, die an Generatoren angeschlossen sind, die die körperliche Anstrengung in echte Elektrizität umwandeln. Auf Bildschirmen wurde in Echtzeit angezeigt, wie viele Watt die Teilnehmer erzeugten und welche Geräte mit dieser Energie betrieben werden konnten: von Tablets bis hin zu Laptops. Mit jedem Tritt in die Pedale schwitzten die Schüler nicht nur, sondern lernten auch direkt, wie saubere Energie funktioniert.

Ein weiterer Höhepunkt war die Team-Staffel, bei der die Schüler verschiedene Abfälle – wie Verpackungen, organische Abfälle, Papier und Kunststoffe – korrekt in die entsprechenden Recyclingbehälter sortieren mussten. Ein unterhaltsamer Wettlauf, der bewusstes Recycling und Teamgeist förderte. Auch die Kreativität kam nicht zu kurz, denn es gab einen Workshop für nachhaltige Plakate und Slogans, dessen herausragendste Arbeiten um das offizielle Bild der Energy Challenge 2026 der Gemeinde konkurrieren werden. Am Ende der Veranstaltung werden die Teilnehmer in einer Übung der partizipativen Demokratie selbst über das Gewinnerdesign abstimmen.

Eine Aktivität, die jedoch die Aufmerksamkeit der Schüler besonders auf sich zog, war ein Lehrvideo über nachhaltige Mobilität. Der Beitrag war nicht nur didaktisch, klar und anschaulich, sondern wurde auch von einer symbolischen und stimmigen Geste begleitet: Die Früchte und Pflanzen, die den Schülern überreicht wurden, kamen in einem 100 Prozent elektrischen Fahrzeug nach Sóller, was beispielhaft zeigte, dass eine andere Art der Fortbewegung möglich ist. Im Video wurden Themen wie Emissionsreduzierung, Energieeinsparung und die Vorteile einer umweltfreundlichen Mobilität behandelt, was das Interesse und die Fragen vieler Kinder weckte.

Auch das Engagement der lokalen Behörden war bemerkenswert. Der Bürgermeister von Sóller, Miquel Nadal, zögerte nicht, sich der Aktion anzuschließen und stieg auf eines der stationären Fahrräder, begleitet von einem Lehrer und dem Delegierten des Hafens und Gemeinderat für Bürgerbeteiligung und Transparenz, Biel Barceló. Diese Geste wurde von den Schülern sehr begrüßt, die sahen, wie sich ihre Vertreter ebenfalls direkt für solche Initiativen engagieren. Später überreichte Nadal allen Teilnehmern offiziell das Plakat "Herausforderung gemeistert" und nutzte die Gelegenheit, um anzukündigen, dass in der Gemeinde in Kürze ein Pilotprojekt zur getrennten Müllsammlung von Haus zu Haus gestartet wird. "Wir müssen unseren Nachkommen eine bessere Welt hinterlassen", erklärte er mit Überzeugung und fügte hinzu, dass "es sehr wichtig ist, die Kleinsten zu sensibilisieren, denn oft sind sie es, die uns Erwachsenen nachhaltige Vorschläge unterbreiten".

Die Hitze ließ den ganzen Vormittag über nicht nach, aber die Organisatoren hatten einen gesunden Imbiss vorgesehen, um sich zu erfrischen und neue Kräfte zu tanken. Wassermelonen und Melonen der Saison begeisterten die Kinder, die dankbar waren, sich mit Flüssigkeit versorgen und eine Pause im Schatten genießen zu können. Zum Abschluss des Tages erhielt jeder Schüler eine Pflanze – Lauch, Sellerie oder Tomatenpflanzen – als Symbol für das eingegangene Engagement. Im Fall der Schule Ses Marjades haben diese Pflanzen einen ganz besonderen Bestimmungsort: Sie werden in den Schulgarten der Einrichtung integriert, einen Ort, der den Kontakt mit der Erde und den natürlichen Kreisläufen durch praktische Erfahrungen fördert.

Der Tag wurde dank der Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung von Sóller, dem Ministerium für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie sowie beteiligten Unternehmen wie Nissan, Cash & Carry Rotger, Saica, Agromart, Can Juanito, Motorisa und TBC ermöglicht. Die Energy Ariya Challenge setzt damit ihre Reise durch mehr als 20 Gemeinden Mallorcas fort, um mehr als 2000 Schüler zu erreichen. Diese Woche werden die letzten Dörfer dieses Kurses besucht. Eine Initiative, die zeigt, dass es durch Spiel, aktive Beteiligung und Vorbildfunktion möglich ist, bei den neuen Generationen ein ökologisches Bewusstsein zu wecken. Und in Sóller hat dieser Keim bereits kräftig zu wachsen begonnen.