Cala d'Or schließt sich der Energy-Challenge am Tag der Umwelt an

Auch in diesem Jahr hat sich die Gemeinde Santanyí auf Mallorca wieder voll und ganz der Energy Ariya Challenge verschrieben, die diesmal im Küstenort Cala d'Or stattfand. Insgesamt 101 Schüler der Schule Santa Maria del Mar nahmen gestern an den von Energy vorgeschlagenen Aktivitäten teil, deren Ziel es ist, durch Bildungs- und Freizeitworkshops Nachhaltigkeit und Energieeinsparung zu fördern. Die gestrige Aktivität in Cala d'Or hatte jedoch eine besondere Note, da der Weltumwelttag begangen wurde und die Schüler daher bereits sehr sensibilisiert für die Bedeutung des Umweltschutzes waren.

Dies betonte auch die Bürgermeisterin von Santanyí, Maria Pons, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen wollte. "Dies ist eine sehr wichtige Aktivität, denn nicht umsonst waren wir eine der ersten Gemeinden, die mit diesem Vorschlag für nachhaltige Energie begonnen haben, und natürlich mussten wir den Weltumwelttag in Cala d'Or mit den Schülern der Schule feiern", erklärte Pons. Die Bürgermeisterin hob auch die Bedeutung von Aktivitäten für die Jüngsten hervor, da "Kinder sehr wichtige Vermittler sind, um auch ihre Familien zu sensibilisieren", fügte sie hinzu.

Die Schüler der vierten und fünften Klasse der Grundschule waren die ersten, die auf dem Platz eintrafen. Aufgeteilt in Gruppen begannen sie mit den von der Organisation vorgeschlagenen Workshops, wie zum Beispiel einem Staffellauf, bei dem sie die verschiedenen Abfälle korrekt in die entsprechenden Behälter sortieren mussten. Es gab auch einen Vortrag über nachhaltige Mobilität, in dem die Jugendlichen Alternativen für einen umweltfreundlicheren Verkehr entdecken konnten, sowie einen Kreativ-Workshop, in dem sie das Plakat für die Energy Challenge Santanyí 2026 entwarfen, das wir für die nächste Ausgabe in der Gemeinde verwenden werden.

Auch einer der beliebtesten Workshops durfte nicht fehlen: die energieerzeugenden Fahrräder. Mit großer Begeisterung stiegen die Schüler in Dreiergruppen auf die Fahrräder, um in die Pedale zu treten, während sie auf dem Bildschirm die durch ihre Anstrengung erzeugte Energie beobachten konnten. Aber nicht nur die Schüler stiegen auf die Fahrräder. Auch die Bürgermeisterin Maria Pons, zusammen mit der Gemeinderätin für Umwelt, Bàrbara Xamena, und der Direktorin der Grundschule Santa Maria del Mar, Margalida Rigo, radelten mit großem Elan bei dieser grünen Herausforderung mit. Ihnen folgten die Schüler der sechsten Klasse der Grundschule, die sich besonders für die von jeder Gruppe erzeugte Energie interessierten.

"Wir sind uns der Umweltproblematik sehr bewusst, und die Aufklärung der Schüler in dieser Hinsicht ist von größter Bedeutung", betonte der Vertreter des Bürgermeisteramtes in Cala d'Or, Rafel Batle, und erinnerte daran, dass ab dem 10. Juni die Haus-zu-Haus-Sammlung in dem Küstenort beginnen wird. "Dies ist auch für uns eine wichtige Herausforderung, und Aktivitäten wie die heutige tragen dazu bei, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern über die Bedeutung der getrennten Müllsammlung aufzuklären."

Auch in der Bildungseinrichtung Santa Maria del Mar wird nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause auf die Bedeutung des Recyclings hingewiesen. "Deshalb organisieren wir ab nächster Woche die Haus-zu-Haus-Sammlung in Cala d'Or, damit die Schüler diese auch in der Schule anwenden können", fügte die Direktorin der Schule, Margalida Rigo, hinzu.

Nach den Anstrengungen der Staffelläufe und Radrennen war es Zeit, sich mit einem gesunden Snack aus saisonalen Früchten zu stärken, der von der Firma Agromart angeboten wurde und bei dem Melonen und Wassermelonen im Mittelpunkt standen. Die Jugendlichen genossen den Snack und sammelten außerdem die Fruchtschalen in einem Bioabfallbehälter, der als Kompost für den Schulgarten dienen wird. Eine optimale Möglichkeit, Abfälle zu verwerten und sich gleichzeitig ihrer Bedeutung bewusst zu werden.

"Dieses Jahr haben wir Salate aus Salat aus unserem Garten genossen", kommentierte die Direktorin der Schule, als sie sah, wie einer der Lehrer den Bioabfallbehälter mitnahm. "Die Schüler sind sich dessen sehr bewusst", fügte sie stolz hinzu. Und während einer der Lehrer mit dem an diesem Morgen gesammelten organischen Abfall zur Schule zurückkehrte, kehrten die Schüler mit einem kleinen grünen Geschenk in ihre Klassenzimmer zurück: einem Tomaten-, Kapstachelbeer-, Paprika- und Bohnenpflänzchen. Eine kleine Anerkennung der Energy Ariya Challenge für das Engagement der Schüler, die damit die grüne Herausforderung auch zu Hause fortsetzen können. Stolz nahmen sie die Pflanze mit, in der Überzeugung, dass auch kleine Gesten zum Schutz des Planeten beitragen.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Aktivität dank der Unterstützung der Gemeindeverwaltung von Santanyí, des Ministeriums für Wirtschaft, Beschäftigung und Energie sowie von Nissan Nigorra Baleares und dank der Zusammenarbeit mit der Stiftung Saica, TBC, Víveros Can Juanico, Agromart und Cash&Carry Rotger möglich war.

Damit hat die Gemeinde Santanyí erneut ihr Engagement für die Umwelt und die Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, um nachhaltiger zu werden, unter Beweis gestellt. Ein Beweis dafür ist die schrittweise Einführung der Haus-zu-Haus-Abfallsammlung, die zunächst in den verschiedenen Ortschaften im Landesinneren begann und am 10. Juni auch in den Küstenorten starten wird. "Das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, und wir müssen zeigen, dass Cala d'Or ein Vorbild in Sachen Umwelt ist", fügte die Bürgermeisterin hinzu. Gerade die Energy Ariya Challenge setzt auf diese nachhaltige Entwicklung, bei der der Umweltschutz auch mit Elektromobilität und grüner Energie verbunden sein muss.